Από την εποχή της ελληνικής trash τηλεόρασης, με τις εκκεντρικές εμφανίσεις, τις έντονες αντιπαραθέσεις και τις εκπομπές που άφησαν το δικό τους αποτύπωμα στην τηλεοπτική ιστορία, μέχρι την πολιτική και την προεδρία του ΛΑΟΣ. Ο Φίλιππος Καμπούρης είναι ένα πρόσωπο που έχει απασχολήσει πολλές φορές τη δημοσιότητα, για διαφορετικούς λόγους.

Αυτή τη φορά, ο γνωστός παρουσιαστής βρίσκεται στο επίκεντρο της επικαιρότητας μετά τη σύλληψή του, μαζί με τη σύζυγό του, στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης για υπόθεση απάτης σε βάρος του e-ΕΦΚΑ που ξεπερνάει τα 6.5 εκατ. ευρώ.

Η επαγγελματική και προσωπική του διαδρομή περιλαμβάνει τηλεοπτικές επιτυχίες, πολιτικές μετακινήσεις, δημόσιες αντιπαραθέσεις, αλλά και δύσκολες στιγμές, με σοβαρή περιπέτεια υγείας και διαδοχικές απώλειες αγαπημένων του προσώπων.

Από την εποχή της trash TV στα τηλεοπτικά πάνελ

Ο Φίλιππος Καμπούρης έγινε γνωστός μέσα από την τηλεόραση, σε μια περίοδο κατά την οποία τα περιθωριακά κανάλια φιλοξενούσαν εκπομπές με έντονους καβγάδες, εκκεντρικούς καλεσμένους και συζητήσεις που συχνά ξέφευγαν από τα όρια της συμβατικής τηλεοπτικής ψυχαγωγίας.

Ήταν η εποχή της λεγόμενης trash TV, ενός τηλεοπτικού φαινομένου που γνώρισε ιδιαίτερη άνθηση στην Ελλάδα κατά τις δεκαετίες του 1990 και του 2000.

Σε αυτό το περιβάλλον, ο Καμπούρης βρήκε τον δικό του τηλεοπτικό χώρο.

Η εκπομπή «Δεν ήξερες, δεν ρώταγες;», που προβλήθηκε από το Extra 3, αποτέλεσε χαρακτηριστικό παράδειγμα της τηλεοπτικής αισθητικής εκείνης της εποχής. Έντονες συζητήσεις, αντιπαραθέσεις και πρόσωπα που προκαλούσαν το ενδιαφέρον του κοινού συνέθεταν το σκηνικό.

Το όνομά του συνδέθηκε επίσης με παραγωγές όπως το «Made in Greece» και το «Όλα στη φόρα».

Για ένα μέρος των τηλεθεατών, οι συγκεκριμένες εκπομπές αποτελούσαν καθημερινή ψυχαγωγία. Για άλλους, ήταν χαρακτηριστικά δείγματα μιας τηλεοπτικής κουλτούρας που βασιζόταν στην υπερβολή, την πρόκληση και τη δημόσια αντιπαράθεση.

Ο ίδιος συνέχισε να δραστηριοποιείται στον χώρο των μέσων ενημέρωσης, διατηρώντας παρουσία στην τηλεόραση και τα επόμενα χρόνια.

Η στροφή στην πολιτική και η προεδρία του ΛΑΟΣ

Παράλληλα με την τηλεοπτική του δραστηριότητα, ο Φίλιππος Καμπούρης άρχισε να ασχολείται ενεργά με την πολιτική.

Η πορεία του πέρασε από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, με συμμετοχή στον Δήμο Πειραιά και στη συνέχεια στον Δήμο Κερατσινίου – Δραπετσώνας.

Το 2023 συμμετείχε στις βουλευτικές εκλογές ως υποψήφιος με την Ελληνική Λύση στον Βόρειο Τομέα Αθηνών, χωρίς να εκλεγεί.

Τον Οκτώβριο της ίδιας χρονιάς διεκδίκησε την Περιφέρεια Αττικής, ως επικεφαλής της παράταξης «Μάχη για την Αττική».

Η πολιτική του διαδρομή απέκτησε νέα διάσταση τον Δεκέμβριο του 2023, όταν εξελέγη πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού (ΛΑΟΣ).

Από τη θέση αυτή συνέχισε τις δημόσιες παρεμβάσεις του, ενώ παρέμεινε ενεργός και στον χώρο της τηλεόρασης.

Το εγκεφαλικό επεισόδιο το βράδυ της Ανάστασης

Μία από τις δυσκολότερες στιγμές της προσωπικής του ζωής σημειώθηκε τον Απρίλιο του 2020, όταν υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο το βράδυ της Ανάστασης.

Ο παρουσιαστής βρισκόταν στο σπίτι του με την οικογένειά του όταν αισθάνθηκε ξαφνική αδιαθεσία.

Σύμφωνα με όσα είχε περιγράψει τότε η σύζυγός του, Άννα Συνούλη, ο Καμπούρης σηκώθηκε απότομα από το τραπέζι, κρατώντας την αριστερή πλευρά του σώματός του, ενώ παρουσίασε και αλλοίωση στο πρόσωπό του.

Αντιλαμβανόμενος τη σοβαρότητα της κατάστασης, ζήτησε από τη σύζυγό του να καλέσει ασθενοφόρο.

Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου νοσηλεύτηκε σε μονάδα αυξημένης φροντίδας.

Μιλώντας λίγες ημέρες αργότερα στην εκπομπή «Ευτυχείτε», περιέγραψε τις στιγμές που έζησε με ιδιαίτερα φορτισμένα λόγια.

«Εκείνη τη στιγμή έσβηνα και ένιωθα ότι πεθαίνω. Ένιωθα τον θάνατο», είχε αναφέρει.

Ο ίδιος είχε περιγράψει ότι ένιωθε σαν να βρίσκεται έξω από το σώμα του, ενώ οι κινήσεις γύρω του έμοιαζαν να εξελίσσονται σε αργή κίνηση.

Τελικά, η κατάσταση της υγείας του βελτιώθηκε και πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο.

Τρεις θάνατοι μέσα σε 15 μήνες – Η απώλεια των γονιών και της αδελφής του

Λίγα χρόνια αργότερα, ο Φίλιππος Καμπούρης βρέθηκε αντιμέτωπος με μια σειρά οικογενειακών απωλειών.

Μέσα σε διάστημα μόλις 15 μηνών έχασε τη μητέρα του, τον πατέρα του και την αδελφή του, δημοσιογράφο Τζίνα Ντρούλις.

Η μητέρα του, Πατρίσια Λίντα, έφυγε από τη ζωή στις 23 Απριλίου 2022, σε ηλικία 74 ετών.

Ακολούθησε ο θάνατος του πατέρα του, την 1η Δεκεμβρίου της ίδιας χρονιάς.

Η τρίτη απώλεια ήρθε στις 20 Ιουλίου 2023, όταν πέθανε η αδελφή του, Τζίνα Ντρούλις, η οποία αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Ο παρουσιαστής είχε αποτυπώσει δημόσια τη θλίψη του μέσα από ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Μέσα σε 15 μήνες έφυγαν όλοι τους από τη ζωή και με άφησαν πίσω… Σήμερα είναι πάνω εκεί ψηλά μαζί αγκαλιασμένοι…», είχε γράψει, παραθέτοντας τις ημερομηνίες θανάτου των τριών αγαπημένων του προσώπων.

Η απώλεια της αδελφής του τον είχε επηρεάσει ιδιαίτερα. Σε μεταγενέστερη συνέντευξή του είχε χαρακτηρίσει τον θάνατό της ως την «απόλυτη ισοπέδωση».

Η απόπειρα δολοφονίας τον Αύγουστο του 2026

Τον Αύγουστο του 2026, ο Φίλιππος Καμπούρης κατήγγειλε ότι δέχθηκε απόπειρα δολοφονίας σε χώρο εστίασης, όταν άνδρας φέρεται να κινήθηκε εναντίον του κρατώντας μαχαίρι.

Όπως είχε περιγράψει ο ίδιος, βρισκόταν σε τραπέζι με συνεργάτη του, ενώ η σύζυγός του καθόταν σε κοντινό σημείο. Σύμφωνα με την καταγγελία του, ο άνδρας έβγαλε μαχαίρι και κινήθηκε προς το μέρος του, με τρίτο πρόσωπο να παρεμβαίνει και να αποτρέπει την επίθεση.

Ο Καμπούρης είχε υποστηρίξει ότι ο φερόμενος ως δράστης γνώριζε τη δημόσια παρουσία και τις τοποθετήσεις του, ενώ ανέφερε ότι το περιστατικό είχε καταγραφεί σε βίντεο και είχε τεθεί υπό διερεύνηση από την Ελληνική Αστυνομία.

Η σύλληψη και η υπόθεση απάτης στον e-ΕΦΚΑ

Σήμερα, Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2026, ο Φίλιππος Καμπούρης βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της δημοσιότητας, αυτή τη φορά εξαιτίας της αστυνομικής επιχείρησης για την εξάρθρωση φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης.

Σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες, ο παρουσιαστής συνελήφθη μαζί με τη σύζυγό του, με τις Αρχές να τους αποδίδουν φερόμενο αρχηγικό ρόλο σε κύκλωμα που ερευνάται για απάτες σε βάρος του e-ΕΦΚΑ και φοροδιαφυγή.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν συνολικά οκτώ συλλήψεις.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η οργάνωση φέρεται να δημιουργούσε επιχειρήσεις χρησιμοποιώντας «αχυρανθρώπους», πρόσωπα δηλαδή που εμφανίζονταν τυπικά ως υπεύθυνοι των εταιρειών.

Οι επιχειρήσεις φέρονται να λειτουργούσαν χωρίς να καταβάλλονται οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές.

Όταν οι οφειλές διογκώνονταν, οι εταιρείες διέκοπταν τη δραστηριότητά τους, αφήνοντας πίσω απλήρωτα χρέη προς τον e-ΕΦΚΑ.

Η οικονομική ζημιά εκτιμάται, σύμφωνα με τις πληροφορίες του ρεπορτάζ, σε 1,5 εκατομμύριο ευρώ για τον e-ΕΦΚΑ και 5 εκατομμύρια ευρώ για το Ελληνικό Δημόσιο.

Οι έρευνες των αρμόδιων αρχών συνεχίζονται για τη διερεύνηση της υπόθεσης και την αποσαφήνιση του ρόλου κάθε εμπλεκόμενου προσώπου.

Η σύλληψη και οι αποδιδόμενες πράξεις δεν συνιστούν απόδειξη ενοχής, καθώς η υπόθεση βρίσκεται ακόμη στο στάδιο της διερεύνησης.