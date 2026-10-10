Το πρωί της Τρίτης 6 Οκτωβρίου, ο Φίλιππος Καμπούρης, ένα από τα πρόσωπα που συνδέθηκαν με την εποχή της cult ελληνικής τηλεόρασης, συνελήφθη μαζί με τη σύζυγό του στο πλαίσιο έρευνας για φερόμενες απάτες σε βάρος του e-ΕΦΚΑ και φοροδιαφυγή.

Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες, ενώ οι απολογίες των 11 κατηγορουμένων έχουν προγραμματιστεί για την Κυριακή 11 Οκτωβρίου.

Το δίκτυο των 29 εταιρειών και η ζημία για το Δημόσιο

Η έρευνα των αρχών φέρεται να αφορά τη δράση οργανωμένου δικτύου που λειτουργούσε τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2013. Στο επίκεντρο βρίσκεται ένα σύνολο 29 εταιρειών που δραστηριοποιούνταν στους τομείς της εστίασης, της νυχτερινής διασκέδασης, της διαφήμισης και της ένδυσης.

Κατά την εκτίμηση της αστυνομίας, η συγκεκριμένη δομή φέρεται να αξιοποιούσε οικονομικά ευάλωτα πρόσωπα ως τυπικούς διαχειριστές εικονικών εταιρειών, με σκοπό οι οικονομικές και φορολογικές υποχρεώσεις να μην καταλογίζονται στους πραγματικούς επιχειρηματίες. Οι αρχές υποστηρίζουν ότι δεν καταβάλλονταν ασφαλιστικές εισφορές, φόροι εισοδήματος και ΦΠΑ.

Η συνολική εκτιμώμενη ζημία για το Δημόσιο υπολογίζεται σε 5.352.556,57 ευρώ, ενώ οι αναλήψεις χρημάτων από εταιρικούς τραπεζικούς λογαριασμούς φέρονται να ξεπερνούν τα δύο εκατομμύρια ευρώ. Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, 136.237 ευρώ σε μετρητά, οχήματα, εταιρικά έγγραφα, τραπεζικές κάρτες και ηλεκτρονικός εξοπλισμός.

Ο ρόλος που αποδίδεται στον Καμπούρη και οι μαρτυρίες τραγουδιστών

Σύμφωνα με πληροφορίες, στον Καμπούρη και στη σύζυγό του αποδίδεται καθοδηγητικός ρόλος στην υπόθεση. Το ίδιο ρεπορτάζ ανέφερε ότι γνωστοί τραγουδιστές έχουν καταθέσει ως μάρτυρες, καθώς εμφανίζονταν ασφαλισμένοι σε εταιρείες που βρίσκονται υπό έρευνα.

Η ιδιότητα του μάρτυρα δεν ταυτίζεται με εκείνη του κατηγορουμένου και δεν συνεπάγεται από μόνη της ποινική ευθύνη.

Από την πλευρά του, ο τραγουδιστής Αλέκος Ζαζόπουλος αναφέρθηκε στην προηγούμενη επαγγελματική συνεργασία του με τον Καμπούρη, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα.

«Συνεργαστήκαμε δύο χρόνια πριν σε διάφορα σχήματα. Ούτε πρόβλημα είχαμε και εξεπλάγην να πω την αλήθεια όταν έμαθα ότι πρόκειται για αυτό το άτομο. Απέναντί μου τουλάχιστον δεν είχα θέμα ποτέ. Εμένα μου προτάθηκε μια δουλειά, συνεργαστήκαμε και η συνεργασία μας ήταν μια χαρά. Δεν είχα πρόβλημα. Αν ήταν κάτι, θα φαινόταν», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Οι κατηγορίες και η υπερασπιστική γραμμή

Σε βάρος των 11 συλληφθέντων ασκήθηκε ποινική δίωξη, κατά περίπτωση, για πέντε κακουργήματα και ένα πλημμέλημα. Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη και συνέργεια σε απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, καθώς και μη έγκαιρη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών.

Ο Καμπούρης αρνείται τις κατηγορίες και κάνει λόγο για σκευωρία. Την υπεράσπιση του ίδιου και της συζύγου του έχουν αναλάβει οι δικηγόροι Απόστολος Λύτρας και Γιάννης Γλύκας.

Ο Απόστολος Λύτρας υποστήριξε ότι η υπόθεση αφορά εταιρικές οφειλές και αμφισβήτησε ότι η ύπαρξη χρεών προς τον ΕΦΚΑ αρκεί από μόνη της για να στοιχειοθετηθεί το αδίκημα της απάτης. Στις πρώτες δηλώσεις του διευκρίνισε, παράλληλα, ότι δεν είχε ακόμη παραλάβει τη δικογραφία και ότι μετέφερε τη θέση του εντολέα του.

Η μεταφορά στο νοσοκομείο και οι απολογίες

Την Πέμπτη, 8 Οκτωβρίου, ο Καμπούρης μεταφέρθηκε από τα κρατητήρια της ΓΑΔΑ στο νοσοκομείο «Γεννηματάς», έπειτα από λιποθυμικό επεισόδιο.

Οι απολογίες των κατηγορουμένων έχουν προγραμματιστεί για το πρωί της Κυριακής, 11 Οκτωβρίου. Οι εξηγήσεις τους αναμένεται να αξιολογηθούν από τις δικαστικές αρχές σε συνδυασμό με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί κατά τη διάρκεια της έρευνας.

Η υπόθεση βρίσκεται ακόμη σε ανακριτικό στάδιο και οι κατηγορίες δεν συνιστούν δικαστική κρίση περί ενοχής. Η τελική αξιολόγηση των πραγματικών περιστατικών και της ενδεχόμενης ποινικής ευθύνης των εμπλεκομένων ανήκει στη Δικαιοσύνη.