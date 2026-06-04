Φωτιά έχει ξέσπασε στη Φιλοθέη το μεσημέρι της Πέμπτης 4 Ιουνίου. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε έκταση με ξερά χόρτα με την Πυροσβεστική να ανταποκρίνεται άμεσα.

Συμφώνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, στο Άλσος Βεΐκου είναι ξεκάθαρο ότι η φωτιά ξεκίνησε από κυψέλες με μελίσσια.

Αναζητούνται οι μελισσοκόμοι οι οποίοι διέφυγαν μόλις επεκτάθηκε η φωτιά.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία, έσπευσε στο σημείο με ισχυρές δυνάμεις αποτελούμενες από 10 οχήματα και 48 πυροσβέστες για να αποτρέψει πιθανή επέκταση προς κατοικημένες περιοχές ή τον χώρο του Άλσους Βεΐκου, οι οποίοι έδωσαν μάχη με τις φλόγες προκειμένου να περιορίσουν το μέτωπο.

Πηγή βίντεο: Σελίδα «Πυρκαγιά Ενημέρωση» στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Στη μάχη με τη φωτιά στη Φιλοθέη και 1 πυροσβεστικό ελικόπτερο

Στην αντιμετώπιση της φωτιάς συνέβαλαν και δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα μαζί επίσης με δύο πεζοπόρες ομάδες της 1ης ΕΜΟΔΕ.

Η εστία της πυρκαγιάς βρισκόταν σε ξερή βλάστηση, γεγονός που, ειδικά για την εποχή, αυξάνει τον κίνδυνο ταχείας εξάπλωσης.

Η έγκαιρη αντιμετώπιση της Πυροσβεστικής απέτρεψε τόσο το ενδεχόμενο η φωτιά να εξαπλωθεί στο Άλσος Βεΐκου, όσο και να επεκταθεί στις κοντινές κατοικίες.

Η ανταπόκριση της Πυροσβεστικής ήταν άμεση, με δυνάμεις να φτάνουν γρήγορα στο σημείο μόλις έγινε γνωστό το περιστατικό.

Εκτροπή της κυκλοφορίας στη Λεωφόρο Βεΐκου

Η τροχαία προχώρησε σε εκτροπή της κυκλοφορίας στη λεωφόρο Βεΐκου στο ρεύμα προς την Πεύκη, με τα οχήματα να οδηγούνται προς τη λεωφόρο Καποδιστρίου και στο ρεύμα προς το Χαλάνδρι.

Η περιοχή θεωρείται ιδιαίτερα ευαίσθητη, καθώς συνδυάζει πυκνό αστικό ιστό με εκτάσεις πρασίνου που, ειδικά τους θερινούς μήνες, μπορούν να γίνουν εύφλεκτες λόγω της ξηρασίας.

Η εστία της πυρκαγιάς, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, αφορά κυρίως ξερά χόρτα και χαμηλή βλάστηση.

Αν και τέτοιου τύπου πυρκαγιές θεωρούνται συνήθως χαμηλότερης έντασης σε σχέση με δασικές εκτάσεις, μπορούν να εξελιχθούν γρήγορα σε επικίνδυνες εστίες όταν επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες και άνεμοι.

Καλοκαιρινός κίνδυνος και ξερά χόρτα στην Αττική

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια περίοδο αυξημένου κινδύνου πυρκαγιών για την Αττική, καθώς η παρατεταμένη ξηρασία και οι υψηλές θερμοκρασίες δημιουργούν ιδανικές συνθήκες για την εκδήλωση φωτιών σε χαμηλή βλάστηση.

Οι αρχές έχουν επανειλημμένα επισημάνει την ανάγκη για προσοχή, ιδιαίτερα σε περιοχές που γειτνιάζουν με άλση, πάρκα και δασικές εκτάσεις μέσα στον αστικό ιστό. Ακόμη και μια μικρή εστία, όπως καύση ξερών χόρτων, μπορεί να εξελιχθεί γρήγορα αν δεν αντιμετωπιστεί άμεσα.

Εξέλιξη της επιχείρησης

Η εικόνα από το σημείο δείχνει ότι η επιχείρηση της Πυροσβεστικής ήταν θετική με στόχο την πλήρη κατάσβεση και τον έλεγχο της περιοχής.

Οι δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής:

«Άμεσα τέθηκε υπό έλεγχο η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα στο περιαστικό άλσος στο λόφο Φιλοθέης Αττικής. Η κινητοποίηση των δυνάμεων ήταν άμεση, καθώς η πυρκαγιά εκδηλώθηκε εντός του άλσους και πλησίον κατοικημένης περιοχής. Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ είχε συνεχή εικόνα από το drone. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 47 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα και εθελοντές ενώ από αέρος επιχείρησε ένα ελικόπτερο. Για τη διερεύνηση των αιτιών έχει ήδη επιληφθεί η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ).»