Φωτιά έχει ξεσπάσει στη Φιλοθέη το μεσημέρι της Πέμπτης 4 Ιουνίου. Η πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε έκταση με ξερά χόρτα με την Πυροσβεστική να ανταποκρίνεται άμεσα.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία, έχει σπεύσει στο σημείο με ισχυρές δυνάμεις αποτελούμενες από 10 οχήματα και 48 πυροσβέστες για να αποτρέψει πιθανή επέκταση προς κατοικημένες περιοχές ή τον χώρο του Άλσους Βεΐκου, οι οποίοι δίνουν μάχη με τις φλόγες προκειμένου να περιορίσουν το μέτωπο.

Πηγή βίντεο: Σελίδα «Πυρκαγιά Ενημέρωση» στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Στη μάχη με τη φωτιά στη Φιλοθέη και 2 πυροσβεστικά ελικόπτερα

Στην αντιμετώπιση της φωτιάς συμβάλουν και δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα μαζί επίσης με δύο πεζοπόρες ομάδες της 1ης ΕΜΟΔΕ.

Η εστία της πυρκαγιάς εντοπίζεται σε ξερή βλάστηση, γεγονός που, ειδικά για την εποχή, αυξάνει τον κίνδυνο ταχείας εξάπλωσης.

Η επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές σε κατοικίες ή τραυματισμοί.

Η ανταπόκριση της Πυροσβεστικής ήταν άμεση, με δυνάμεις να φτάνουν γρήγορα στο σημείο μόλις έγινε γνωστό το περιστατικό.

Εκτροπή της κυκλοφορίας στη Λεωφόρο Βεΐκου

Η τροχαία έχει προχωρήσει σε εκτροπή της κυκλοφορίας στη λεωφόρο Βεΐκου στο ρεύμα προς την Πεύκη, με τα οχήματα να οδηγούνται προς τη λεωφόρο Καποδιστρίου και στο ρεύμα προς το Χαλάνδρι.

Η περιοχή θεωρείται ιδιαίτερα ευαίσθητη, καθώς συνδυάζει πυκνό αστικό ιστό με εκτάσεις πρασίνου που, ειδικά τους θερινούς μήνες, μπορούν να γίνουν εύφλεκτες λόγω της ξηρασίας.

Οι πυροσβέστες επιχειρούν να οριοθετήσουν τη φωτιά, προκειμένου να μην υπάρξει επέκταση προς το άλσος ή γειτονικές περιοχές.

Η εστία της πυρκαγιάς, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, αφορά κυρίως ξερά χόρτα και χαμηλή βλάστηση.

Αν και τέτοιου τύπου πυρκαγιές θεωρούνται συνήθως χαμηλότερης έντασης σε σχέση με δασικές εκτάσεις, μπορούν να εξελιχθούν γρήγορα σε επικίνδυνες εστίες όταν επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες και άνεμοι.

Καλοκαιρινός κίνδυνος και ξερά χόρτα στην Αττική

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια περίοδο αυξημένου κινδύνου πυρκαγιών για την Αττική, καθώς η παρατεταμένη ξηρασία και οι υψηλές θερμοκρασίες δημιουργούν ιδανικές συνθήκες για την εκδήλωση φωτιών σε χαμηλή βλάστηση.

Οι αρχές έχουν επανειλημμένα επισημάνει την ανάγκη για προσοχή, ιδιαίτερα σε περιοχές που γειτνιάζουν με άλση, πάρκα και δασικές εκτάσεις μέσα στον αστικό ιστό. Ακόμη και μια μικρή εστία, όπως καύση ξερών χόρτων, μπορεί να εξελιχθεί γρήγορα αν δεν αντιμετωπιστεί άμεσα.

Εξέλιξη της επιχείρησης

Η εικόνα από το σημείο δείχνει ότι η επιχείρηση της Πυροσβεστικής συνεχίζεται με στόχο την πλήρη κατάσβεση και τον έλεγχο της περιοχής.

Οι δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή, ενώ αναμένεται νεότερη ενημέρωση για την πορεία της πυρκαγιάς και την πλήρη έκτασή της.

Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με τα αίτια εκδήλωσης της φωτιάς, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει επίσημο πόρισμα.