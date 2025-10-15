Λίγες μόλις ώρες μετά την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Άδωνι Γεωργιάδη στο νοσοκομείο «Αττικόν» —όπου η παρουσία τους συνοδεύτηκε από ένταση, χημικά και βίαιη καταστολή της ειρηνικής διαμαρτυρίας των εργαζομένων— η κυβέρνηση φαίνεται να περνά στο επόμενο στάδιο: τη φίμωση των φωνών μέσα στα νοσοκομεία.

Με μια πρωτοφανή εντολή, που φέρει την υπογραφή του διοικητή της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου, Χρήστου Ροϊλού, τίθεται ουσιαστικά σε ισχύ απαγόρευση κάθε επικοινωνίας γιατρών και επιστημονικά υπευθύνων με τα μέσα ενημέρωσης. Πρόκειται για μια απόφαση που, όπως καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι, επιχειρεί να επιβάλει σιωπή σε όσους αποκαλύπτουν την πραγματική εικόνα του δημόσιου συστήματος υγείας.

Όπως προκύπτει από έγγραφο που υπέγραψε ο διοικητής της 2ης ΥΠ, και εστάλη προς τους επιστημονικά υπεύθυνους όλων των μονάδων υγείας της περιφέρειας, ζητείται να αποφεύγεται οποιαδήποτε δημόσια τοποθέτηση ή συνέντευξη χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και έγκριση της διοίκησης. Σύμφωνα με το κείμενο της εγκυκλίου, καμία υπηρεσιακή πληροφορία δεν θα πρέπει να διατίθεται σε δημοσιογράφους χωρίς σχετική άδεια από τον διοικητή.

Η οδηγία αυτή έχει προκαλέσει έντονη δυσφορία στις τάξεις των νοσοκομειακών γιατρών και των εργαζομένων στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, οι οποίοι κάνουν λόγο για «απόπειρα φίμωσης» και συγκάλυψης των υπαρκτών προβλημάτων στα νοσοκομεία. Η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ) καταγγέλλει την απόφαση, υποστηρίζοντας ότι στόχος είναι να αποτραπεί η δημοσιοποίηση των δυσλειτουργιών και των ελλείψεων σε προσωπικό και υποδομές.

Ο πρόεδρος της ΟΕΝΓΕ, Γιάννης Γαλανόπουλος, ανέφερε ότι «η κυβέρνηση επιχειρεί να ελέγξει την ενημέρωση για την κατάσταση στα δημόσια νοσοκομεία, όμως η πραγματικότητα δεν μπορεί να αποκρυφτεί». Όπως σημειώνει, «οι γιατροί και οι εργαζόμενοι θα συνεχίσουν να μιλούν ανοιχτά για τα προβλήματα του ΕΣΥ, όσο κι αν προσπαθούν να τους επιβάλουν σιωπή».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η κατάσταση στα νοσοκομεία παραμένει κρίσιμη, με σοβαρές ελλείψεις προσωπικού και υποδομών, παρά τις εξαγγελίες και τις επικοινωνιακές κινήσεις του υπουργείου. «Δεν μπορεί να λειτουργήσει κανένα νοσοκομείο μόνο με εγκαίνια και κορδέλες», υπογράμμισε, τονίζοντας ότι «οι εργαζόμενοι δεν πρόκειται να ζητήσουν άδεια για να υπερασπιστούν τα δικαιώματα των ασθενών και του προσωπικού».

Η υπόθεση έχει ήδη προκαλέσει συζητήσεις και αντιδράσεις στους κόλπους της ιατρικής κοινότητας, με πολλούς να θεωρούν ότι η νέα αυτή πολιτική περιορίζει την ελευθερία έκφρασης και την ενημέρωση της κοινής γνώμης για την πραγματική κατάσταση στο δημόσιο σύστημα υγείας.