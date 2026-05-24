Βίντεο/Φωτογραφίες: Νίκος Χριστοφάκης

Στην τελική του ευθεία μπαίνει το μεγάλο μπασκετικό φεστιβάλ της Αθήνας, με τη Fan Zone στο Ζάππειο να φιλοξενεί σήμερα, Κυριακή 24 Μαΐου, πολλούς φιλάθλους, αλλά και μια ξεχωριστή εκδήλωση με έντονο κοινωνικό χαρακτήρα.

Στις 10:00 το πρωί, ο ειδικά διαμορφωμένος χώρος χρησιμοποιήθηκε για την παρουσίαση του βιβλίου της Άριας Παπανικολάου, με τίτλο «Με λένε Άρια». Στην εκδήλωση έδωσαν το «παρών» ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, καθώς και ο πατέρας της συγγραφέως, ο γνωστός παλαίμαχος διεθνής μπασκετμπολίστας, Δημήτρης Παπανικολάου.

Η Άρια Παπανικολάου, ξεδιπλώνοντας την προσωπική της διαδρομή, έστειλε από το βήμα της Fan Zone ένα ηχηρό μήνυμα δύναμης και αποδοχής. Στο βιβλίο της καταγράφει με ειλικρίνεια την προσωπική της εμπειρία με τον αυτισμό και τις καθημερινές προκλήσεις, αναδεικνύοντας παράλληλα τη ζωτική σημασία του να μεγαλώνει ένα παιδί σε ένα περιβάλλον γεμάτο αγάπη, στήριξη και αμέριστη πίστη στις δυνατότητές του.

Στο πλαίσιο της παρουσίασης, πραγματοποιήθηκε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση με θέμα το «Fair Play» (Το Ευ Αγωνίζεσθαι) στην οποία συμμετείχαν παιδιά, ενώ έγιναν και σύντομες τοποθετήσεις από τους παριστάμενους. Παράλληλα, μοιράστηκαν δωρεάν αντίτυπα του βιβλίου σε μαθητές και μαθήτριες που έδωσαν το «παρών».

Το Ζάππειο στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού μπάσκετ

Η σημερινή εκδήλωση αποτελεί κομμάτι του τετραήμερου αθλητικού και πολιτιστικού μαραθωνίου που διοργανώνει ο Δήμος Αθηναίων, επαναφέροντας τη γιορτή της Euroleague στην πρωτεύουσα μετά από 19 χρόνια.

«Για όλους τους φιλάθλους και όσους δεν κατάφεραν να κλείσουν το πολυπόθητο εισιτήριο, έχουμε δημιουργήσει στο Ζάππειο το μεγαλύτερο μπασκετικό φεστιβάλ της χρονιάς με δωρεάν συμμετοχή. Τέσσερις ημέρες γεμάτες αθλητισμό, μουσική και δραστηριότητες με κοινωνικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα για όλους», δήλωσε σχετικά ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.

Η Fan Zone, η οποία λειτουργεί από την Πέμπτη, 21 Μαΐου και ολοκληρώνει τις δράσεις της σήμερα, προσφέρει δωρεάν διαδραστικές εμπειρίες, παιχνίδια, challenges και live DJ sets. Οι φίλαθλοι έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά θρύλους και παίκτες της EuroLeague, καθώς και γνωστούς content creators. Στο κεντρικό γήπεδο του χώρου διεξάγονται καθημερινά τουρνουά 3×3 (κατηγορίες U16 και U18), αγώνες μπάσκετ με αμαξίδιο, καθώς και διαγωνισμοί τριπόντων.

Οι δράσεις της Euroleague και του Δήμου Αθηναίων επεκτείνονται και πέρα από τις τέσσερις γραμμές του γηπέδου.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας, οι επισκέπτες μπορούν να αφήνουν παλιά αθλητικά είδη (ρούχα, μπάλες, εξοπλισμό) στον ειδικό πολυμορφικό κάδο «Replay». Τα είδη που είναι σε καλή κατάσταση θα διατεθούν μέσω του ΚΥΑΔΑ σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, ενώ τα υπόλοιπα θα ανακυκλωθούν. Μάλιστα, πραγματοποιείται καθημερινή ζύγιση των υλικών για την αποτίμηση του τελικού περιβαλλοντικού οφέλους.

Με την ολοκλήρωση της διοργάνωσης, η EuroLeague, στο πλαίσιο του προγράμματος κοινωνικής της ευθύνης (CSR), θα δωρίσει στο 65ο Λύκειο Αθηνών μια ειδική ξύλινη κατασκευή σκίασης (πέργκολα 3×4 μέτρων με καθιστικά και ζαρντινιέρες).

Στόχος είναι η δημιουργία ενός δροσερού χώρου ξεκούρασης και προστασίας των μαθητών από την ηλιακή ακτινοβολία κατά τους θερινούς μήνες, αφήνοντας έτσι μια μόνιμη, θετική παρέμβαση στην πόλη.