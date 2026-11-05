Προφυλακίστηκαν και τα δύο αρχηγικά μέλη της σπείρας, που με «βιτρίνα» τη ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» ιδιοποιούνταν εκατομμύρια ευρώ από δωρεές και εράνους για παιδιά με σοβαρές ασθένειες.

Ο λόγος για τον Κώστα Φιρινίδη και τη Βασιλική Μανησιώτη. Η 35χρονη προφυλακίστηκε την Τρίτη 3 Νοεμβρίου μετά την απολογία της στην Ανακρίτρια, και σήμερα, Πέμπτη, ακολούθησε η προφυλάκιση του προέδρου του ανθρωπιστικού Σωματείου.

«Είμαι εθισμένος στο στοίχημα»

Κατά την απολογία του, ο Κώστας Φιρινίδης δήλωσε μετανιωμένος και συντετριμμένος, ζητώντας συγγνώμη από όσους επηρεάστηκαν από την υπόθεση. Ο ίδιος απέδωσε τις πράξεις του στην εξάρτησή του από το στοίχημα, υποστηρίζοντας ότι χρειαζόταν συνεχώς χρήματα για να παίζει.

Όπως φέρεται να ανέφερε, το ποσό που τελικά δεν αποδόθηκε στις οικογένειες ήταν, κατά τον ίδιο, πολύ μικρότερο από εκείνο που αναφέρεται στο κατηγορητήριο. «Όλο αυτό το έκανα λόγω της εξάρτησής μου από το στοίχημα. Χρειαζόμουν λεφτά για να παίζω», φέρεται να υποστήριξε.

Παράλληλα, αρνήθηκε ότι ακολουθούσε πολυτελή τρόπο ζωής, λέγοντας ότι τα ποσά που δαπανήθηκαν για τέτοιου είδους έξοδα ήταν περιορισμένα. Ακόμη, τόνισε πως είχε έντονη ανάγκη κοινωνικής προβολής και επιθυμούσε να εμφανίζεται ως οικονομικά και κοινωνικά ισχυρότερος απ’ ό,τι πραγματικά ήταν.

«Είχα μια μεγαλομανία. Ήθελα να φαίνομαι κοινωνικά ανώτερος και ήμουν τελείως εξαρτημένος από το στοίχημα», φέρεται να είπε, προσθέτοντας ότι η στοιχηματική δραστηριότητά του μπορεί να επιβεβαιωθεί από τα αρχεία των εταιρειών. Κατά τους ισχυρισμούς του, σε καθημερινή βάση μπορούσε να πραγματοποιεί ακόμη και 30 διαφορετικά στοιχήματα.

Ο Φιρινίδης υποστήριξε επίσης ότι οι οικογένειες των παιδιών απευθύνονταν οι ίδιες στη ΜΚΟ για βοήθεια, και ότι, όπως είπε, δεν αναζητούσαν ενεργά οικογένειες προκειμένου να συγκεντρώσουν χρήματα.

Τον «άδειασε» η Μανησιώτη

Υπενθυμίζουμε πως την περασμένη Τρίτη, η Βασιλική Μανησιώτη έδωσε εξηγήσεις για την παράνομη δραστηριότητα της ΜΚΟ. Αρνήθηκε τις κατηγορίες και «έδωσε» τον Φιρινίδη. Κατά την απολογία της, η 35χρονη αμφισβήτησε επίσης ότι το ποσό που έκλεψαν ανέρχεται σε 2,9 εκατομμύρια ευρώ.

Η ίδια έδειξε ως υπαίτιο της κατάχρησης των χρημάτων τον σύντροφό της, Κώστα Φιρινίδη, τονίζοντας πως είναι εθισμένος στον τζόγο. Ακόμη ζήτησε συγγνώμη για την κατάχρηση των ποσών που προορίζονταν σε άρρωστα παιδιά.

«Δεν είναι τόσα τα χρήματα που λένε ότι λείπουν από τους εράνους. Είναι περίπου 900.000, τόσα τα μέτρησα εγώ. Και αυτά τα πήρε ο πρώην σύζυγός μου και τα έπαιξε στον τζόγο. Είναι εθισμένος. Ήξερα και καταλάβαινα τι γινόταν και γι’ αυτό τον λόγο ζητώ συγγνώμη», φέρεται να ισχυρίστηκε κατά την απολογία της.

«Δεν κάναμε ζωή πολυτελή και δυστυχώς επιδεικνύονται αποσπασματικά στιγμές που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και στην καθημερινότητά μας. Εμείς ζούμε σε ένα σπίτι στην περιοχή της Τούμπας, 68 τ.μ. και με μίσθωμα 500 ευρώ. Ζούσαμε συμβατικά, λόγω των παιδιών», υποστήριξε.

«Πράγματι αγόρασα μια τσάντα Louis Vuitton. Έχω πάει δυο φορές σε σουίτες ξενοδοχείων, αλλά δεκάδες φορές έχω μείνει σε σπίτια οικογενειών που με έχουν φιλοξενήσει όταν πήγαινα στην Αθήνα. Έχω βαφτίσει τρία παιδάκια», προσέθεσε. «Δεν υπήρξε καμία καταγγελία από καμία οικογένεια. Ένα μέρος των χρημάτων χρησιμοποιήθηκε για προσωπικές ανάγκες και ανάγκες διαβίωσης, αλλά όχι για να κάνουμε πολυτελή βίο», τόνισε.