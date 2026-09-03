Επιχείρηση απεγκλωβισμού δύο Ισραηλινών υπηκόων στη θαλάσσια περιοχή της νησίδας Φλέβες, στήθηκε σήμερα Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου, μετά από περιστατικό με μικρό ενοικιαζόμενο σκάφος.

Οι δύο Ισραηλινοί φαίνεται να είχαν νοικιάσει βαρκάκι και να παρασύρθηκαν προς τα βράχια, λόγω των καιρικών συνθηκών που επικρατούσε στο σημείο, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν.

Προκειμένου να απεγκλωβιστούν, στήθηκε επιχείρηση από τις Λιμενικές Αρχές, με τη συνδρομή του Λιμεναρχείου Σαρωνικού.

Με αφορμή το περιστατικό, ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών (Π.Ε.Π.Ι.Ε.Θ.), Γιώργος Βάλλης, προέβη σε δήλωση κατά την οποία υπογραμμίζει την άμεση ανάγκη για θεσμοθέτηση αυστηρότερων και ουσιαστικότερων κανόνων ασφαλείας στην ενοικίαση και χρήση μικρών σκαφών αναψυχής.

Ο κ. Βάλλης εξήρε την επιχειρησιακή ετοιμότητα του Λιμεναρχείου Σαρωνικού, τονίζοντας παράλληλα πως η τυπική δυνατότητα ενοικίασης ενός σκάφους δεν αρκεί όταν λείπει η γνώση και η ναυτική εμπειρία.

«Η θάλασσα απαιτεί γνώση και εμπειρία – Δεν αρκεί η τυπική ενοικίαση»

Ο Πρόεδρος της Π.Ε.Π.Ι.Ε.Θ. επεσήμανε ότι τα επαναλαμβανόμενα περιστατικά στον Σαρωνικό και ιδιαίτερα πέριξ της νήσου Φλεβών, αναδεικνύουν την έλλειψη επαρκούς ναυτικής παιδείας και αξιολόγησης των κινδύνων από χρήστες ενοικιαζόμενων σκαφών.

«Τα περιστατικά που έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα καταδεικνύουν ότι η θάλασσα απαιτεί γνώση, εμπειρία, υπευθυνότητα και σωστή αξιολόγηση των καιρικών συνθηκών. Δεν αρκεί μόνο η τυπική δυνατότητα ενοικίασης ενός σκάφους. Η ασφάλεια των επιβαινόντων πρέπει να αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα», υπογράμμισε ο Γιώργος Βάλλης.

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι η Ένωση έχει επανειλημμένα καταθέσει προτάσεις προς τα αρμόδια υπουργεία για την ενίσχυση των προληπτικών ελέγχων, την ουσιαστική ενημέρωση των ναυλωτών και την αναθεώρηση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου.

Συγχαρητήρια στο Λιμενικό Σώμα και το Λιμεναρχείο Σαρωνικού

Στο πλαίσιο της δήλωσής του, ο Γιώργος Βάλλης εξέφρασε τα θερμά του συγχαρητήρια προς τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής για την άμεση επιχειρησιακή τους ανταπόκριση.

Ιδιαίτερη μνεία έκανε στα στελέχη του Λιμεναρχείου Σαρωνικού, τα οποία επιχειρούν καθημερινά κάτω από απαιτητικές συνθήκες για την προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα.

Κλείνοντας την παρέμβασή του, ο Πρόεδρος της Π.Ε.Π.Ι.Ε.Θ. διαμήνυσε ότι η ανθρώπινη ζωή δεν μπορεί να αφήνεται στην τύχη και δεσμεύτηκε ότι η Ένωση θα συνεχίσει να παρεμβαίνει θεσμικά καταθέτοντας συγκεκριμένες προτάσεις με γνώμονα την πρόληψη και την ασφάλεια στις ελληνικές θάλασσες.