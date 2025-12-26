Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Με εθνικιστικές κορώνες άλλων δεκαετιών, τότε που για την τέχνη αποφάσιζε ο εκάστοτε λογοκριτής της… «εθνικοφρόνου κυβερνήσεως», κομματικός προύχοντας ή πολιτικός αξιωματούχος, κατέληξε ένα επεισόδιο που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στη Φλώρινα. Το βράδυ της Δευτέρας 22 Δεκεμβρίου, σε νυχτερινό κατάστημα της πόλης, ο δήμαρχος Βασίλης Γιαννάκης διέκοψε τη ζωντανή μουσική εμφάνιση του συγκροτήματος Banda Entopica, επειδή έπαιξαν ένα τραγούδι στη σλαβική γλώσσα, ανοίγοντας έναν κύκλο έντασης που μόνο «γιορτινός» δεν μπορεί να χαρακτηριστεί.

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλει το συγκρότημα Banda Entopica, κατά τη διάρκεια της συναυλίας τους, σημειώθηκαν λεκτικές επιθέσεις και απειλές από τον δήμαρχο Βασίλη Γιαννάκη. Όπως αναφέρουν, ο δήμαρχος παρενέβη την ώρα που έπαιζαν (δηλαδή εργάζονταν), φωνάζοντας και προσβάλλοντας τα μέλη της μπάντας. Την ίδια στιγμή, άτομο από το κοινό ανέβηκε στη σκηνή, έσπρωξε τον τρομπετίστα και απείλησε πως θα καλέσει την αστυνομία.

Οι μουσικοί κάνουν λόγο και για συγκεκριμένες φράσεις που φέρονται να ειπώθηκαν από τον δήμαρχο, όπως: «εγώ πληρώνω», «στην πόλη μου δεν θα τραγουδάτε τέτοια τραγούδια», «ποιος σας άφησε να τραγουδήσετε σλάβικα;».

Παράλληλα, ξεκαθαρίζουν πως δεν ήταν προσκεκλημένοι του δημάρχου, αλλά συμμετείχαν στη συναυλία κατόπιν πρόσκλησης των διοργανωτών.

Το συγκρότημα υπογραμμίζει ότι το περιστατικό συνέβη την ώρα της εργασίας τους, επισημαίνοντας πως το αυτονόητο για κάθε εργαζόμενο είναι ο σεβασμός στην αξιοπρέπεια, την τέχνη και τον κόπο του.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση της Banda Entopica, όπως δημοσιεύτηκε:

«Επειδή το θέμα έχει αρχίσει να παίρνει μεγάλη έκταση θα θέλαμε να σας πούμε τα πράγματα ως έχουν.

Όσοι έχουν βρεθεί σε συναυλίες μας θα έχουν παρατηρήσει ότι τραγουδάμε σε διάφορες γλώσσες: Ελληνικά, Σλαβικά, Βουλγάρικα, Τούρκικα, Σέρβικα και Τσιγγάνικα.

Παίζουμε τραγούδια από διάφορες παραδόσεις της βαλκανικής χερσονήσου. Αυτό που σίγουρα δεν παίζουμε είναι τραγούδια μίσους, διχασμού ή εθνικιστικά οποιουδήποτε λαού.

Όπως είπαμε και στη συναυλία μας στη Φλώρινα μετά το συμβάν, θα επαναλάβουμε ακριβώς τα ίδια λόγια: “Η μουσική είναι για να ενώνει όλο τον κόσμο. Είμαστε εδώ άνθρωποι από διαφορετικές χώρες, πόλεις και χωριά για να γλεντήσουμε, να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε, να ενώσουμε και να γεμίσουμε αυτή την πλατεία με τα πιο όμορφα χαμόγελα, τα δικά σας”. Και αυτό έγινε!

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε την παρέα Φωτιά Χαμάμ για την πρόσκληση και τη διοργάνωση της συναυλίας μας και να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν ήμασταν προσκεκλημένοι του δημάρχου.

Δυστυχώς δεχτήκαμε επιθέσεις και απειλές. Συγκεκριμένα ο δήμαρχος επενέβη την ώρα της εργασίας μας, προσβάλλοντας και φωνάζοντας στα μέλη τη μπάντας. Παράλληλα, άτομο από το κοινό ανέβηκε στη σκηνή σπρώχνοντας τον τρομπετίστα μας ενώ απειλούσε ότι θα καλέσει το 100.

Φράσεις όπως “εγώ πληρώνω”, “στην πόλη μου δεν θα τραγουδάτε τέτοια τραγούδια”, “ποιος σας άφησε να τραγουδήσετε σλάβικα;” που ειπώθηκαν από τον δήμαρχο, είναι απαράδεκτες και κατακριτέες.

Θεωρούμε απαραίτητο να διευκρινίσουμε ότι από τα περίπου 2 χιλιάδες άτομα, μόνο μια δεκαριά αντέδρασαν με αυτό τον τρόπο. Οι υπόλοιποι ήταν εκεί για αυτό που κάνουμε όλοι μαζί: μουσική, γλέντι, ενότητα.

Και κάτι ακόμη, που θεωρούμε θεμελιώδες: όλα αυτά συνέβησαν την ώρα της εργασίας μας και το λιγότερο που μπορεί να ζητήσει κάθε εργαζόμενος είναι αδιαπραγμάτευτα σεβασμός στην αξιοπρέπεια, στην τέχνη και στον κόπο του. “Εμείς, τα εντόπικα, θα τραγουδάμε. Άλλωστε, το λέει και το όνομα μας.”

Με αγάπη και σεβασμό,

Banda Entopica»

Με πληροφορίες από: Εφημερίδα Μακεδονία