Το Γραφείο Δίωξης Ναρκωτικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων (ΤΔΕΕ) Ξάνθης σε συνεργασία με το Γραφείο Δίωξης Ναρκωτικών του ΤΔΕΕ Φλώρινας, προχώρησε στη σύλληψη ενός 50χρονος Αλβανού υπηκόου, ο οποίος είχε στην κατοχή του 21,5 κιλά ηρωίνης μέσα σε 43 νάιλον σακούλες.

Η σύλληψη έλαβε χώρα χθες (19/09) ενώ καθοριστικό ρόλο έπαιξε μία σημαντική πληροφορία που είχαν οι αστυνομικοί σχετικά με τη μεταφορά των ναρκωτικών μέσω συγκεκριμένου “κρυφού” μονοπατιού του ορεινού όγκου της Φλώρινας.

Την Πέμπτη το πρωί (18/09) αναχώρησαν άμεσα για τη Φλώρινα, όπου συνεργάστηκαν με τους αστυνομικούς της Δίωξης Ναρκωτικών Φλώρινας (εξοικειωμένων στα ορεινά δύσβατα μονοπάτια της περιοχής) ώστε να οργανώσουν αστυνομική επιχείρηση-ενέδρα.

Πράγματι, την επόμενη ημέρα το μεσημέρι ο δράστης «έπεσε» στην ενέδρα των αστυνομικών, κουβαλώντας ένα ταξιδιωτικό σακίδιο που περιείχε 21,5 κιλά ηρωίνης και αμέσως ακινητοποιήθηκε.

Αξίζει να αναφερθεί πως η αξία της κατασχεθείσας ηρωίνης κοστολογείται στην “πιάτσα” από 15 έως 30 ευρώ ανά γραμμάριο ενώ πρόκειται για τη μεγαλύτερη ποσότητα ναρκωτικών που έχει κατασχέσει ποτέ το Γραφείο Δίωξης Ναρκωτικών της Ξάνθης.