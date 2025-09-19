Η συντονισμένη ενέργεια των αστυνομικών της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ) του Αστυνομικού Τμήματος Φλώρινας, οδήγησε στον εντοπισμό και στη σύλληψη ανήλικου Έλληνα ο οποίος οδηγούσε στην πόλη της Φλώρινας, δίκυκλη μοτοσυκλέτα, χωρίς άδεια ικανότητας οδήγησης,

Μάλιστα για την μοτοσυκλέτα είχε δηλωθεί κλοπή την 10-10-2019, στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τούμπας – Τριανδρίας Θεσσαλονίκης, από τον ιδιοκτήτη της.

Ειδικότερα, χθες (18/09) τις απογευματινές ώρες στην Φλώρινα, προαναφερόμενοι αστυνομικοί επιχείρησαν να ελέγξουν δίκυκλη μοτοσυκλέτα, οδηγούμενη από τον προαναφερόμενο ανήλικο, ο οποίος δε σταμάτησε σε σήμα στάσης των αστυνομικών και συνέχισε την πορεία του, πλην όμως άμεσα ακινητοποιήθηκε.

Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι, η δίκυκλη μοτοσυκλέτα δεν έφερε τη νόμιμη πινακίδα κυκλοφορίας και είχε κινητήρα διαφορετικό από αυτόν που αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας.

Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης, συνελήφθη και ο γονέας του ανήλικου για παραμέληση εποπτείας αυτού, ενώ σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος.

Η προαναφερόμενη μοτοσυκλέτα αφού κατασχέθηκε, θα αποδοθεί στο νόμιμο κάτοχό της.

Προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Τμήμα Τροχαίας Φλώρινας, ενώ η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, θα υποβληθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Φλώρινας.