Χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικές Αρχές σε 37χρονο στη Φλώρινα για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και ένοπλη ληστεία στην Ιταλία.

Ο άνδρας συνελήφθη την περασμένη Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης από τις Ιταλικές Αρχές για εγκληματικές πράξεις που τελέστηκαν στην Ιταλία.

Στη σύλληψή του προχώρησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων σε συνεργασία με τους αστυνομικούς του Τμήματος Διαβατηριακού Ελέγχου Κρυσταλλοπηγής.