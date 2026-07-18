Στη σύλληψη ενός 68χρονου προχώρησαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φλώρινας, καθώς εντοπίστηκε να μεταφέρει μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών.

Η σύλληψη έγινε μετά από οργανωμένη επιχείρηση της αστυνομίας σε περιοχή της Φλώρινας, στο πλαίσιο ερευνών για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.

Όλα συνέβησαν όταν οι αστυνομικοί σταμάτησαν για έλεγχο το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 68χρονος. Μέσα στο όχημα βρήκαν δύο ταξιδιωτικούς σάκους και ένα τσουβάλι, τα οποία περιείχαν 50 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού μεικτού βάρους 55 κιλών και 422 γραμμαρίων.

Εκτός από τα ναρκωτικά, οι αρχές κατέσχεσαν το αυτοκίνητο, αλλά και τρία κινητά τηλέφωνα που είχε μαζί του ο οδηγός.

Σε βάρος του 68χρονου σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα και οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Φλώρινας, ενώ την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φλώρινας.