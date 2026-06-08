Σειρά προγραμματισμένων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και αποκλεισμών θα τεθεί σε ισχύ τις επόμενες ημέρες στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, προκειμένου να προχωρήσουν οι εργασίες για την κατασκευή του Flyover. Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις σχετικές εκτροπές.

Από τις 11:00 το βράδυ της Τετάρτης 10 Ιουνίου έως τις 5:00 το πρωί της Πέμπτης 11 Ιουνίου, θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων μεταξύ των κόμβων Κ5 (Ευκαρπίας) και Κ6 (Μετεώρων), στο ρεύμα προς ανατολικά (Χαλκιδική / Αεροδρόμιο).

Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, θα παραμείνει κλειστή η ράμπα εισόδου στην Περιφερειακή Οδό που βρίσκεται στο ύψος των νοσοκομείων «Παπαγεωργίου» και «424 ΓΣΝ».

48ωρος Καθολικός Αποκλεισμός

Από τις 11:00 το βράδυ της Παρασκευής 12 Ιουνίου θα εφαρμοστεί 48ωρος καθολικός αποκλεισμός και των δύο κατευθύνσεων της Περιφερειακής Οδού στην περιοχή του ανισόπεδου κόμβου Κ11 (Πυλαία) για την εκτέλεση εργασιών κατεδάφισης της δεύτερς γέφυρας Πυλαίας-Πανοράματος.

Τα οχήματα που κινούνται με κατεύθυνση προς Χαλκιδική/Αεροδρόμιο θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην οδό Φωκά, ενώ αυτά που κινούνται προς Καβάλα/Κατερίνη στην οδό Πρασακάκη.

Τέλος, το Σάββατο 13 Ιουνίου και περίπου στις 5 το πρωί θα εφαρμοσθεί επιπροσθέτως, για λόγους ασφαλείας, καθολικός αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων στην γέφυρα Πυλαίας-Πανοράματος.

Πηγή: ertnews.gr