Ανοίγει σήμερα 10 Οκτωβρίου, η διαθήκη του 68χρονου επιχειρηματία που δολοφονήθηκε μέσα στο κάμπινγκ του, στην Φοινικούντα Μεσσηνίας. Ο ίδιος φέρεται να είχε αλλάξει επανειλημμένα τις επιθυμίες του για την μεταβίβαση της περιουσίας του, συντάσσοντας τουλάχιστον πέντε διαφορετικές διαθήκες, σύμφωνα με πηγές του στενού του περιβάλλοντος.

Ο 68χρονος, γνωστός για την οικονομική του επιφάνεια, διαχειριζόταν εκτός από το κάμπινγκ και έναν εντυπωσιακό πολυχώρο για εκδηλώσεις, ο οποίος εκτείνεται μέχρι την παραλία, με πισίνα και μοναδική θέα προς το Ιόνιο. Πρόκειται για ένα από τα πιο ακριβά ακίνητα στην περιοχή της Φοινικούντας, ένα «φιλέτο» που προκαλεί ενδιαφέρον και ενδέχεται να αποτελέσει «κλειδί» για τις έρευνες των Αρχών σχετικά με το πιθανό κίνητρο της δολοφονίας.

Διπλή δολοφονία στη ρεσεψιόν – Ο δράστης και τα αναπάντητα ερωτήματα

Το μυστήριο γύρω από την διπλή δολοφονία παραμένει άλυτο, καθώς το κίνητρο του δράστη και η ταυτότητά του δεν έχουν αποσαφηνιστεί. Ο 68χρονος και ο επιστάτης της επιχείρησης, έπεσαν νεκροί στην ρεσεψιόν του κάμπινγκ, μπροστά στα μάτια του ανιψιού του πρώτου, ο οποίος αποτελεί και τον βασικό μάρτυρα της υπόθεσης.

Απορίας άξιο είναι για ποιο λόγο ο δράστης αφαίρεσε τη ζωή και του επιστάτη, ενώ σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, κανένας από τους τρεις άνδρες που βρισκόταν εκείνη την στιγμή στο σημείο, δεν φαίνεται να τον γνώριζε.

Ο ανιψιός, η κατάθεση και οι αντιφάσεις

Ο ανιψιός του θύματος, που ήταν παρών στην σκηνή του εγκλήματος, έχει κληθεί τέσσερις φορές από την Αστυνομία για νέες καταθέσεις, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει αναγνωρίσει κάποιον ύποπτο. Παράλληλα, στα εγκληματολογικά εργαστήρια έχουν ανοιχτεί τα κινητά των θυμάτων, στο πλαίσιο μίας προσπάθειας να εντοπιστούν ψηφιακά ίχνη ή επικοινωνίες, που ενδεχομένως θα μπορούσαν να οδηγήσουν στον δράστη.

Αποκαλυπτικό είναι και το στοιχείο ότι το θύμα, λίγες ημέρες πριν από την εκτέλεση, είχε εκφράσει φόβους για τη ζωή του και είχε ζητήσει να προμηθευτεί καραμπίνα για προστασία. Το γεγονός αυτό ενισχύει το σενάριο ότι είχε δεχθεί απειλές ή ίσως αντιλαμβανόταν κάποια επικείμενη απειλή.

Ιδιοκτήτης πρατηρίου στην Ηλεία, που κλήθηκε ως μάρτυρας να καταθέσει στο αστυνομικό τμήμα, υποστηρίζει ότι είδε τον ύποπτο να περνά με σκούτερ χωρίς πινακίδες, φορώντας κράνος. Η περιγραφή του, ωστόσο, δεν ταυτίζεται με τα όσα ανέφερε ο ανιψιός του θύματος, κάνοντας το τοπίο γύρω από τον δράστη, να μοιάζει ακόμη πιο ομιχλώδες.

Το επόμενο χρονικό διάστημα θεωρείται κρίσιμο για την εξιχνίαση της υπόθεσης, με τις Αρχές να περιμένουν «απαντήσεις» τόσο από την διαθήκη όσο και από τα ευρήματα των εγκληματολογικών εργαστηρίων.