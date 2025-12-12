Ενώπιον της ανακρίτριας Καλαμάτας αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα και ο επιχειρηματίας και φίλος του.

Οι εξελίξεις στην πολύκροτη υπόθεση της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα είναι ραγδαίες μετά από την εντολή της ανακρίτριας Καλαμάτας για τη σύλληψη του ανιψιού του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, που δολοφονήθηκε στη Φοινικούντα.

Ο ανιψιός του θύματος κατηγορείται πλέον για ηθική αυτουργία τόσο στη δολοφονία όσο και στην προηγούμενη απόπειρα εναντίον του 68χρονου τον Σεπτέμβριο. Μαζί του συνελήφθη και ένας επιχειρηματίας, φίλος και εργοδότης των δύο 22χρονων που βρίσκονται ήδη προφυλακισμένοι για την υπόθεση.

Οι δύο συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα την Παρασκευή στα δικαστήρια Καλαμάτας για να απολογηθούν.

«Δέχομαι απειλές»

Η ανιψιά του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, Αμαλία Τομαρά, αποκάλυψε πως δέχεται απειλές, μιλώντας σε πρωινή τηλεοπτική εκπομπή του Mega. «Δέχτηκα ένα τηλεφώνημα πριν από μερικές ημέρες. Όχι από τον Ντάνι (σ.σ.: ο ανιψιός του θύματος) ή από την οικογένειά του. Ήταν κάποιος που ίσως να θέλει να τον προστατέψει και να τον ρίξει στα ‘μαλακά’». «Ο θείος μου και ο επιστάτης πρέπει να δικαιωθούν», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η Κατερίνα Φραγκάκη, δικηγόρος της ανιψιάς του θύματος τόνισε ότι «Η οικογένεια θα έπρεπε να είναι σε κοινή γραμμή, έχουμε ένα ιερό σκοπό να βρεθούν οι δράστες. Δεν υπάρχει συστράτευση της οικογένειας, αλλά ένας αποκλεισμός από την υπόθεση».

Την ίδια στιγμή, υπογράμμισε ότι «Το δικαίωμα της υποστήριξης της κατηγορίας το έχει η αδερφή του θύματος, που είναι ουσιαστικά η κληρονόμος, εφόσον δεν τρέχει η διαδικασία να θεωρηθεί ανάξιος ο ξάδερφος της Αμαλίας. (Η αδερφή του θύματος και μητέρα της Αμαλίας) έχει δύο δικηγόρους, που βγαίνουν τηλεοπτικά και λένε ότι δεν έχουμε δικαίωμα. Εμείς δεν πάμε να τους πάρουμε το δικαίωμα. Υπάρχει και πίεση προς την Αμαλία και αυτό της έχει δημιουργήσει άγχος».