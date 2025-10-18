Επιμέλεια: Πέτρος Πετρόπουλος

Ύστερα από τη σύλληψη των δύο κατηγορουμένων, στα μέσα της εβδομάδας, η πολύκροτη υπόθεση της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα έχει πλέον περάσει στο στάδιο της κύριας ανάκρισης.

Η Ανακρίτρια του Πρωτοδικείου Καλαμάτας, λαμβάνει καταθέσεις από μάρτυρες-«κλειδιά», με στόχο την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης που έχει συγκλονίσει τη Μεσσηνία.

Οι καταθέσεις συνεχίστηκαν και σήμερα στα δικαστήρια της Καλαμάτας, με την Ανακρίτρια να λαμβάνει νέα σημαντικά στοιχεία.

Μετά τις χθεσινές πολύωρες καταθέσεις του ανιψιού του θύματος – ιδιοκτήτη του κάμπινγκ – και της νεαρής φίλης του, σήμερα κατέθεσε επιχειρηματίας από την Αττική, με τον οποίο η νεαρή επικοινώνησε τηλεφωνικά λίγα λεπτά μετά τη διπλή δολοφονία.

Ο επιχειρηματίας, που φέρεται να είναι εργοδότης του 22χρονου καθ’ ομολογίαν συνεργού, πέρασε την πόρτα του Δικαστικού Μεγάρου λίγο πριν τη 1 το μεσημέρι και αποχώρησε λίγο μετά τις 5 το απόγευμα, αφού παρέμεινε για περίπου τέσσερις ώρες ενώπιον της ανακρίτριας, καταθέτοντας όσα γνωρίζει γύρω από την υπόθεση.

«Στο φάσμα του αυτισμού ο 22χρονος συνεργός – Μπορούσε εύκολα να χειραγωγηθεί»

Αποκαλύψεις για το παρελθόν του 22χρονου, φερόμενου ως συνεργού του δράστη του διπλού φονικού σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα, έκανε άτομο του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος του κατηγορουμένου.

Συγκεκριμένα, ο μάρτυρας που γνωρίζει τον 22χρονο από την παιδική του ηλικία, ανέφερε ότι ο νεαρός από μικρός επισκεπτόταν γιατρούς, καθώς βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού, ενώ έκανε και χρήση ναρκωτικών ουσιών.

Τον περιέγραψε ως ένα άτομο που μπορούσε εύκολα να χειραγωγηθεί.

Μιλώντας στο MEGA είπε:

«Εγώ γνωρίζω την οικογένεια απ’ όταν το παιδί αυτό ήταν μικρό. Δεν είναι τα πράγματα όπως τα λέτε στα κανάλια. Ούτε σκληρός ήταν, ούτε αδίστακτος, όπως επιχειρούν να τον παρουσιάσουν. Το παιδί αυτό από μικρή ηλικία έτρεχε στους γιατρούς.

Δεν θέλω να επεκταθώ παραπάνω γιατί είναι κάτι πολύ προσωπικό. Αλλά σας το λέω με απόλυτη σιγουριά. Το παιδί πήγαινε από μικρό σε γιατρούς, με την μητέρα του να είναι από πάνω.

Ήταν ένα παιδί καλό, γεμάτο ζωή. Ένα παιδί που δούλευε, ένα παιδί χαρούμενο. Με το χαμόγελο στο στόμα, όμως … Όμως ήταν ένα παιδί που από μικρή ηλικία ήταν εύκολο να το χειραγωγήσεις, να το κατευθύνεις.

Ήταν ένα παιδί που δυσκολευόταν να κατανοήσει τις προθέσεις του άλλου. Ακόμα και τις εκφράσεις του. Αν ήταν λυπημένος, στεναχωρημένος, αν ήθελε να του κάνει κακό.

Γνωρίζω την οικογένεια. Στα τέλη του Αυγούστου κάτι έγινε και όλα άλλαξαν. Το παιδί έφυγε από το σπίτι και τα ίχνη του χάθηκαν. Σαν να ήθελε να εξαφανιστεί. Το παιδί αυτό δε μπορεί να σκοτώσει, αν η οικογένεια μιλήσει θα καταλάβετε πολλά».

To λευκό αυτοκίνητο

Την ίδια ώρα, οι ανακριτικές και αστυνομικές Αρχές συνεχίζουν αθόρυβα τις έρευνες, επιχειρώντας να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή που ακολούθησε ο 22χρονος συνεργός από τη Φοινικούντα προς την Καλαμάτα, μετά το φονικό. Ο ίδιος υποστηρίζει πως κολύμπησε μέχρι την Καλαμάτα, αφήνοντας ωστόσο αναπάντητα ερωτήματα για τις ακριβείς συνθήκες της διαφυγής του. Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται πλέον ένα λευκό αυτοκίνητο, το οποίο φέρεται να βρισκόταν στην περιοχή της Φοινικούντας την ώρα της δολοφονίας.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν με προσοχή το ενδεχόμενο το ίδιο όχημα να είχε εντοπιστεί και στις 7 Σεπτεμβρίου, όταν ο 68χρονος ιδιοκτήτης του κάμπινγκ είχε δεχθεί απόπειρα ανθρωποκτονίας – υπόθεση για την οποία είχε αναλάβει την ευθύνη ο 22χρονος που παραδόθηκε την περασμένη Τρίτη στη ΓΑΔΑ.

Αύριο Κυριακή, αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον οι απολογίες των δύο συλληφθέντων, οι οποίοι κρατούνται σε ξεχωριστά κελιά στην Αστυνομική Διεύθυνση Μεσσηνίας. Οι δύο κατηγορούμενοι επιρρίπτουν ο ένας στον άλλο την ευθύνη για το ποιος εισήλθε στο κάμπινγκ το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου, με τον 22χρονο να έχει αναγνωριστεί από τον ανιψιό του θύματος, που αποτελεί και τον μοναδικό αυτόπτη μάρτυρα της υπόθεσης.

Η έρευνα συνεχίζεται με απόλυτη μυστικότητα, ενώ οι επόμενες ώρες θεωρούνται κρίσιμες για την πορεία της ανάκρισης και την αποκάλυψη της πλήρους αλήθειας γύρω από τη διπλή δολοφονία που έχει συγκλονίσει τη Μεσσηνία.

