Στη δημοσιότητα ήρθε η μυστική διαθήκη του 68χρονου άνδρα, ενός εκ των δύο θυμάτων της φονικής επίθεσης στη Φοινικούντα.

Η διαθήκη δημοσιεύτηκε στο Πρωτοδικείο Μεσσηνίας – Περιφερειακή Έδρα Πύλου και φέρει ημερομηνία 2 Οκτωβρίου 2025, δηλαδή τρεις ημέρες πριν τον αιφνίδιο θάνατό του, στις 5 Οκτωβρίου.

Ο ίδιος μάλιστα αναφέρει ότι τη συνέταξε «σε περίπτωση απρόσμενου θανάτου», στοιχείο που δείχνει πως βρισκόταν σε φόβο ή ανησυχία για τη ζωή του, όπως υποστηρίζει η ΕΡΤ.

Σύμφωνα με το περιεχόμενο της διαθήκης, το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του – ανάμεσά τους και το γνωστό κάμπινγκ στη θέση «Στάδιον – Μαυροβούνι Καλαμακίων» – περνά σε στενό συγγενικό του πρόσωπο (στον ανιψιό του), το οποίο είναι και ο μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας του φονικού.

Σε εκείνον αφήνει τόσο τα ακίνητα, όσο και τις εταιρικές συμμετοχές του, αλλά και τη διαχείριση των μελλοντικών εσόδων, σε περίπτωση πώλησης του κάμπινγκ, το οποίο έχει πολύ μεγάλη οικονομική αξία.

Παράλληλα, ένα οικόπεδο περίπου 8 στρεμμάτων στην Παραλία Καλαμακίων αφήνει στον επιστάτη του, ο οποίος ήταν το δεύτερο θύμα της δολοφονίας.

Η αξία του συγκεκριμένου ακινήτου υπολογίζεται στις 500.000 – 600.000 ευρώ, ενώ σε άλλους συγγενείς αφήνονται ελάχιστα χρηματικά ποσά και μικρές κληροδοσίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικές αρχές έχουν ήδη στα χέρια τους και προηγούμενη διαθήκη του 68χρονου, που φέρεται να είχε συνταχθεί περίπου έναν χρόνο πριν και παρέμενε σφραγισμένη.

Η σύγκριση των δύο εγγράφων θεωρείται κρίσιμη, καθώς τυχόν διαφορές ενδέχεται να βοηθήσουν στην κατανόηση των κινήτρων του δράστη ή των δραστών.

Παράλληλα, οι έρευνες των αρχών επικεντρώνονται στον εντοπισμό της μοτοσικλέτας με την οποία διέφυγε ο δράστης. Σύμφωνα με τις τελευταίες καταγραφές, το όχημα φαίνεται να έχει περάσει στην Ηλεία, όπου και συνεχίζονται οι αναζητήσεις. Ωστόσο, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, η μοτοσικλέτα φέρεται να έχει καταγραφεί και στην Κόρινθο.