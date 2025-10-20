Της Λυδίας Παππά

Υπόθεση Φοινικούντας. Δύο νεαροί κατηγορούμενοι, που τα ρίχνει ο ένας στον άλλο, για το ποιος ήταν ο εκτελεστής και ποιος ήταν ο συνεργός στο διπλό φονικό …

Από την άλλη, μία έρευνα που εστιάζει αυτή τη στιγμή στο αν υπάρχει και εμπλοκή άλλου ή άλλων προσώπων, με την Ανακρίτρια Καλαμάτας να είναι έτοιμη να υπογράψει νέα εντάλματα σύλληψης, σε περίπτωση που προκύψουν στοιχεία.

Και βέβαια, μαρτυρίες που φωτίζουν άγνωστες πτυχές της υπόθεσης, με το μυστήριο να μεγαλώνει για το τι πραγματικά συνέβη.

Η «Ζούγκλα» αποκαλύπτει σήμερα την κατάθεση που έδωσε μία σημαντική μάρτυρας. Είναι η μητέρα του ανιψιού του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, η οποία μιλά για όλα και για όλους.

Η ίδια, ξεκίνησε περιγράφοντας το πως έμαθε για το έγκλημα:

«Από τις ειδήσεις έμαθα το διπλό φονικό στην Φοινικούντα. Λυπήθηκα πολύ, ταράχτηκα, ήταν αγαπημένα μου πρόσωπα. Ένιωσα αγωνία και τρόμο για τον γιο μου, δεν ήξερα πού είναι. Από την κοπέλα του γιου μου έμαθα ότι είναι καλά, και ότι ξέφυγε από τον δολοφόνο. Από τον ίδιο έμαθα μόνο ότι ήταν καλά. Η κοπέλα του και ο γιος μου, με απέτρεψαν να πάω στη Φοινικούντα, γιατί έχω προβλήματα υγείας.»

«Ήταν κλειστός τύπος και οξύθυμος»

Στη συνέχεια η μητέρα του ανιψιού αναφέρθηκε στον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, περιγράφοντας το χαρακτήρα του:

«Από όσο γνωρίζω, ο Κώστας δεν είχε διαφορές με κανέναν. Ήταν κλειστός τύπος, αγενέστατος, οξύθυμος και γενικά μοναχικός άνθρωπος. Από το 2020 το κάμπινγκ διαχειριζόταν αποκλειστικά ο γιος μου με τον Κώστα. Πάντα με ενημέρωνε και είχαμε άψογη συνεργασία. Για τα οικονομικά δεν γνωρίζω, έχω κρατήσει απόσταση, καθώς οι δυο τους διαχειρίζονταν όλα τα οικονομικά. Δεν βγάζαμε πολλά από το κάμπινγκ. Ζούσαμε όλοι αξιοπρεπώς, πληρωνόντουσαν τα δάνεια του κάμπινγκ και του σπιτιού μου. Ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ, από όσο ξέρω, δεν χρώσταγε, του χρωστάγανε. Ξέρω ότι έστελνε το γιο μου στις Τράπεζες και ήμασταν σαν οικογένεια ενήμεροι όλοι».

«Φοβόταν για τη ζωή του. Γιατί άλλαξε τη διαθήκη»

Η μάρτυρας περιέγραψε και την απόπειρα εναντίον του κουνιάδου της, στις 7 Σεπτεμβρίου.

«Πριν λίγο καιρό είχε γίνει ένα περιστατικό, είχε πάει στο σπίτι του Κώστα ένας άνδρας με κουκούλα, και τον είχε πυροβολήσει με φλόπερ. Το συμβάν το είχα μάθει από τον ίδιο, με είχε πάρει τηλέφωνο και μου το είχε πει.

Φοβόταν για τη ζωή του, δεν ήξερε ποιος του είχε επιτεθεί και γιατί. Τρεις ημέρες πριν το φονικό με πήρε και μου είπε ότι άλλαξε τη διαθήκη του. Όπως μου είχε πει, στην αρχική διαθήκη άφηνε περιουσιακά στοιχεία στον γιο μου, τον επιστάτη και την ανιψιά του. Δεν μου είχε πει συγκεκριμένα τι άφηνε σε ποιον.

Στη δεύτερη διαθήκη έβγαλε από έξω την ανιψιά του και άφηνε αποκλειστικά την περιουσία του στον γιο μου και τον επιστάτη. Δεν μου είπε το περιεχόμενο, απλά μου είπε ότι είχε νευριάσει με την ανιψιά του γιατί όλο του ζήταγε χρήματα. Δεν ήταν άνθρωπος που μπορούσες να τον ρωτήσεις αν δεν σου έλεγε. Ο Κώστας ήταν ξεχωριστός άνθρωπος, δεν μπορούσε να συνεννοηθεί με όλους, και γινόταν εύκολα δύστροπος.

«Οι σχέσεις του ιδιοκτήτη με τον γιο μου»

Η μητέρα περιέγραψε στις Αρχές μία πολύ καλή σχέση του γιου της με τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ:

«Με το γιο μου, τα πήγαινε πολύ καλά, του είχε αδυναμία και δεν ερχόταν ποτέ σε προστριβή. Ποτέ ο Κώστας δεν είχε τσακωθεί μαζί του, του τα συγχωρούσε όλα, λόγω αδυναμίας. Ήξερε ότι ο γιος μου δεν θέλει το κάμπινγκ, ότι είχε κουραστεί και ήθελε να σταματήσει.

Πολλές φορές ο γιος μου του έλεγε να το κλείσει και να κοιτάξει τον εαυτό του. Αλλά ο Κώστας προσπαθούσε να τελειώσει με τα δάνεια και να διασφαλίσει τον μικρό.

Ξέρω ότι υπήρχε μία προσφορά στα λόγια για αγορά του κάμπινγκ, αλλά ο Κώστας δεν το δέχτηκε γιατί θεωρούσε λίγα τα χρήματα. Ο γιος μου είχε και αυτός αδυναμία στο θείο του».

Η μητέρα αποκάλυψε στις Αρχές ότι φοβόταν για το γιο της, καθώς είχε δει το δολοφόνο.

«Δεν τους άξιζε κάτι τέτοιο», είπε στις Αρχές για το διπλό φονικό, ενώ δεν μπορούσε να σκεφτεί κάποιον που θα είχε κίνητρο για το έγκλημα.