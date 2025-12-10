Από αυτόπτης μάρτυρας σε ηθικός αυτουργός. Ο ανιψιός του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα συνελήφθη σήμερα, Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου, στην Αθήνα, μαζί με έναν 32χρονο φίλο του και επιχειρηματία, έπειτα από τα εντάλματα που εξέδωσε η ανακρίτρια της Καλαμάτας.

Μάλιστα, ο ανιψιός του θύματος πλέον κατηγορείται και για ηθική αυτουργία σε μία από τις δύο απόπειρες δολοφονίας κατά του θείου του, που σημειώθηκαν τον περασμένο Σεπτέμβρη.

Ο επιχειρηματίας θεωρείται συναυτουργός, ενώ το τρίτο πρόσωπο που αναζητείται – και φαίνεται να βρίσκεται στο εξωτερικό – κατηγορείται για συνέργεια.

«Κλειδί» η άρση των τηλεφωνικών απορρήτων

Αφού οι δύο 22χρονοι που έφτασαν με μηχανάκι από την Αθήνα στην Καλαμάτα και φέρονται ως φυσικοί αυτουργοί της δολοφονίας, προφυλακίστηκαν, οι δικαστικές αρχές συνέχισαν την έρευνα τους. Έλεγξαν εξονυχιστικά τα βιντεοληπτικά υλικά και τις πολύτιμες για την εξέλιξη της έρευνας, άρσεις των τηλεφωνικών απορρήτων.

Παράλληλα, οι καταθέσεις των συγγενών του θύματος έδωσαν νέα τροπή στην υπόθεση, βάζοντας στο κάδρο των ερευνών τον ανιψιό του θύματος. Από την πρώτη στιγμή οι αστυνομικοί εκτιμούσαν ότι το κίνητρο της δολοφονίας ήταν οικονομικές διαφορές.

Η μυστική διαθήκη

Άρχισαν να μελετούν τη διαθήκη του 68χρονου που περιλαμβάνει τρεις κύριους κληρονόμους. Το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του το είχε αφήσει στον ανιψιό του, γιο του αποθανόντος αδελφού του. Του αφήνει ακίνητα, τις μετοχές του στο κάμπινγκ, αλλά και τη διαχείριση των μελλοντικών εσόδων σε περίπτωση πώλησης του κάμπινγκ.

Στον επιστάτη του κάμπινγκ, ο οποίος ήταν το δεύτερο θύμα της δολοφονίας, κληροδοτούσε οικόπεδο οκτώ στρεμμάτων και το 50% ενός αγροτεμαχίου.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ