Από χθες το μεσημέρι ξεκίνησαν ακόμα εντατικότερες έρευνες για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα.

Έχουν περάσει 45 ημέρες από τη μοιραία ημέρα που βρέθηκαν νεκροί ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ και ο επιστάτης της επιχείρησης, αλλά οι εξελίξεις είναι ραγδαίες.

Το «ελληνικό FBI» έκανε έφοδο στα καταστήματα του 32χρονου στην Αθήνα που φέρεται να είναι ο εργοδότης του ενός εκ των δύο προφυλακιστέων. Ο 32χρονος πέρα από εργοδότης του 22χρονου, φαίνεται πως είχε και πολύ στενή σχέση με τον ανιψιό του δολοφονηθέντος ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, αφού ήταν και ο πρώτος που πληροφορήθηκε για το διπλό φονικό.

Πιο συγκεκριμένα, η έφοδος αυτή στα καταστήματα του αυτή έγινε με σκοπό να κατασχεθεί ψηφιακό υλικό από τα καταστήματα του 32χρονου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατασχέθηκαν ψηφιακά πειστήρια, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, έγγραφα και άλλο υλικό, το οποίο μεταφέρθηκε στην Καλαμάτα συνοδεία αστυνομικών της ΔΕΕ. Σκοπός της ΕΛ.ΑΣ είναι να δουν αν έκανε κάποια χρήση του υπολογιστή ο 22χρονος κατά τη διάρκεια που δούλευε στην επιχείρηση μέσα από διάφορες εφαρμογές.

Ακόμα, ζητήθηκε από τον επιχειρηματία να παραδώσει το κινητό τηλέφωνό του στην Αστυνομική υπηρεσία της Θεσσαλονίκης, καθώς τις τελευταίες μέρες φαίνεται πως βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη.

Όσο ο 32χρονος εργοδότης βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη, η φίλη του ανιψιού κλήθηκε για κατάθεση για τρίτη φορά από την ανακρίτρια στη Καλαμάτα

Τέλος, να σημειωθεί πως ελέγχθηκε και το σπίτι του ανιψιού του νεκρού ιδιοκτήτη του κάμπινγκ. Οι νέες εξελίξεις δείχνουν δείχνουν πως η ανακρίτρια θέλει να κλείσει η υπόθεση μέσα στις επόμενες ημέρες.