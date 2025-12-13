Οι δύο συλληφθέντες για την υπόθεση με τη δολοφονία στη Φοινικούντα εμμένουν στην αθωότητα τους. Ειδικότερα, ο 33χρονος ανιψιός και ο επιχειρηματίας φίλος του επιμένουν ότι δεν έχουν διαπράξει κανένα έγκλημα παρόλο που οι τηλεφωνικές επικοινωνίες τους «καίνε».

Τη Δευτέρα, θα βρεθούν στα δικαστήρια της Καλαμάτας για τις απολογίες τους.

Στους δύο κατηγορούμενους που φέρονται ως ηθικοί αυτουργοί της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα, στρέφεται τώρα το ενδιαφέρον των δικαστικών και αστυνομικών αρχών.

Ο ανιψιός και ο επιχειρηματίας φίλος του δεν θα βρεθούν για πρώτη φορά στο γραφείο της ανακρίτριας, καθώς είχαν κληθεί επανειλημμένα τους τελευταίους δύο μήνες στο πλαίσιο της έρευνας, τότε όμως με την ιδιότητα του μάρτυρα.

Οι καταθέσεις που είχαν δώσει στο προηγούμενο στάδιο της προανάκρισης παύουν πλέον να ισχύουν νομικά, από την στιγμή που έχει αλλάξει και η ιδιότητα τους σε κατηγορούμενους.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Ο σημαντικός ρόλος της ανακρίτριας Καλαμάτας

Η έρευνα για την υπόθεση της δολοφονίας στη Φοινικούντα πέρασε σε νέα φάση μετά την αυτοβούλη παράδοση του 22χρονου, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι είχε ρόλο ηθικού αυτουργού και συνεργού στη δολοφονία του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ.

Έπειτα η κύρια ανάκριση πέρασε στα χέρια της Α’ ανακρίτριας του Πρωτοδικείου Καλαμάτας. Μετά την ολοκλήρωση των απολογιών των δύο 22χρονων, η ανακρίτρια ξεκίνησε εκ νέου τη μελέτη του συνόλου της υπόθεσης, καθιστώντας σαφές από την αρχή ότι η δικογραφία παραμένει ανοιχτή, καθώς δεν υπήρχε η εκτίμηση ότι οι 22χρονοι ήταν οι μοναδικοί εμπλεκόμενοι.

Καταζητείται 30χρονος συνεργός

Από τη συμπληρωματική δικογραφία, τα στοιχεία, τα οποία προκύπτουν είναι καθοριστικά.

Υπάρχουν ενδείξεις για την έκδοση τριών νέων ενταλμάτων σύλληψης μέσα στην εβδομάδα. Πέραν του ανιψιού και του επιχειρηματία από την Αθήνα, ένταλμα σύλληψης εκκρεμεί και για έναν 30χρονο συνεταίρο του επιχειρηματία, στον οποίο αποδίδεται ρόλος συνεργού.

Ο καταζητούμενος παρείχε οδηγίες στους 22χρονους πριν και μετά τη δολοφονία, μέσω πακιστανικών τηλεφωνικών αριθμών, ενώ εξετάζεται και η εμπλοκή του στη μεταφορά τους, καθώς το λευκό σκούτερ που χρησιμοποιήθηκε φέρεται να παραλήφθηκε σε δρόμο κοντά στην οικία του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 30χρονος εξακολουθεί να καταζητείται και θεωρείται δεδομένο ότι θα εκδοθεί και διεθνές ένταλμα σύλληψης, καθώς υπάρχουν πληροφορίες ότι βρίσκεται στο εξωτερικό.

Το διπλό φονικό στη Φοινικούντα που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο, φαίνεται να φτάνει στο τελικό του στάδιο.