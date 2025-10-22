Παραμένουν τα ερωτηματικά γύρω από το πώς έγινε το διπλό φονικό στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, πριν από 17 ημέρες, παρά το γεγονός ότι έχουν συλληφθεί δύο νεαροί 22 ετών, που αλληλοκατηγορούνται για το ποιος πάτησε την σκανδάλη την μοιραία νύχτα.

Ένα νέο βίντεο που έρχεται στη δημοσιότητα καταρρίπτει τους ισχυρισμούς του ενός εκ των δύο συλληφθέντων, που είπε στον ανακριτή ότι κολύμπησε μετά το διπλο φονικο από την Φοινικούντα και έφτασε δια θαλάσσης στην Καλαμάτα, όπου το μεσημέρι της επόμενης μέρας πήρε το ΚΤΕΛ για Αθήνα.

Το βίντεο που έφερε στο φως η ΕΡΤ όμως, δείχνει τον 22χρονο να περιφέρεται έξω από τα ΚΤΕΛ με στεγνά ρούχα και παπούτσια χωρίς καμία φυσική καταπόνηση και να περιμένει το λεωφορείο. Ο τρόπος που περπατά δεν δείχνει άνθρωπο που χρειάστηκε να κολυμπήσει σε μία τεράστια απόσταση από την Φοινικούντα ως την Καλαμάτα, όπως ο ίδιος ισχυρίστηκε.

Μάλιστα, ο 22χρονος φαίνεται να περπατά αμέριμνος και χαλαρός, κρατώντας στα χέρια του σάντουιτς και καφέ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτό που βοήθησε τις Αρχές να τον ταυτοποιήσουν ήταν ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό στο βάδισμά του. Ο νεαρός εμφανίζεται να περπατά κουτσαίνοντας ελαφρά.

Ο ίδιος στον ανακριτή είχε παραδεχτεί την αλλαγή ρούχων: «Κατέβηκα, έβγαλα τη βερμούδα και το μπουφάν […] τα έβαλα στη θήκη κιθάρας […] Από τη θήκη είχα βγάλει ένα παντελόνι τζιν και μία κοντομάνικη μπλούζα τύπου πόλο τα οποία και φόρεσα».

Στο βίντεο-ντοκουμέντο που εξασφάλισε το ERTNews, φαίνεται ο 22χρονος το απόγευμα της 6ης Οκτωβρίου (ώρα 18:48) να περπατά έξω από τον χώρο των ΚΤΕΛ Καλαμάτας.

«Κλειδί» η διαδρομή και το πακιστανικό τηλέφωνο

Οι Αρχές θεωρούν, ότι βρίσκονται πολύ κοντά στο να διαπιστώσουν, πώς έφτασε στα ΚΤΕΛ ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος και ποιος τον βοήθησε στη διαδρομή του από τη Φοινικούντα μέχρι την Καλαμάτα.

Σε συνδυασμό με την ανάλυση του «πακιστανικού» τηλεφώνου που χρησιμοποιούσε, εκτιμάται πως τα δύο αυτά στοιχεία θα «ξεκλειδώσουν» σε μεγάλο βαθμό την υπόθεση και θα οδηγήσουν σε σημαντικές εξελίξεις, με πιθανή την εμπλοκή και νέων προσώπων για τα οποία σύντομα θα βγούν εντάλματα σύλληψης.

Επιμέλεια: Μαρ. Κορνάρου