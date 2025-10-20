Κοντά στην άκρη του νήματος φαίνεται πως βρίσκονται οι Αρχές, που ερευνούν το διπλό φονικό στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, καθώς πληροφορίες αναφέρουν πως προκύπτουν επιβαρυντικά στοιχεία και για νέα πρόσωπα, που βρίσκονται στο συγγενικό περιβάλλον του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και θύματος της δολοφονίας.

Τα ξημερώματα της Δευτέρας, οι Ανακριτικές Αρχές αποφάσισαν μετά από μαραθώνιες απολογίες την προφυλάκιση των δύο 22χρονων, που εμπλέκονται στην εν ψυχρώ εκτέλεση του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και του 61χρονου επιστάτη και φίλου του, που έπεσε επίσης νεκρός.

Μετά από μία διαδικασία που κράτησε 16 ώρες για τις απολογίες του, ο 22χρονος Ελληνοβρετανός και ο συνομήλικός του που παραδόθηκε αυτοβούλως– εξέθεσαν τους ισχυρισμούς τους για τη συμμετοχή τους στο έγκλημα, με τον έναν να επιρρίπτει στον άλλον την ευθύνη για το ποιος εισήλθε το μοιραίο βράδυ στη σκηνή του εγκλήματος και ποιος πυροβόλησε.

Εν, τούτοις οι ισχυρισμοί και των δύο προφυλακισμένων παρουσιάζουν κενά, τα οποία αναμένεται γρήγορα να συμπληρώσει η άρση του απορρήτου των επικοινωνιών στα κινητά τους τηλέφωνα αλλά και στις συνομιλίες όλων των άμεσα εμπλεκομένων στην υπόθεση για το τελευταίο δίμηνο.

Οι Αρχές ευελπιστούν ότι θα υπάρξουν στοιχεία που θα ξεκαθαρίσουν τον ρόλο και «την ταυτότητα του εντολέα» που εμπνεύστηκε και παρακίνησε το σχέδιο της εξόντωσης του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και του φίλου και συνεργάτη του.

Παράλληλα, η έρευνα είναι πολύ κοντά στην ταυτοποίηση του ανθρώπου που βοήθησε το σχέδιο διαφυγής των δύο νεαρών από το χώρο, μετά την δολοφονική επίθεση. Μάλιστα, πηγές που επικαλείται η ΕΡΤ αναφέρουν πως πρόκειται για άτομο στο άμεσο περιβάλλον του ανιψιού του θύματος.

Μαρ. Κορνάρου