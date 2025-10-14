Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις γύρω από την διπλή δολοφονία που έγινε στην Φοινικούντα Μεσσηνίας, στις 5 Οκτωβρίου. Ένας 22χρονος άνδρας, ο οποίος εμφανίστηκε αυτοβούλως στην ΓΑΔΑ συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του, Μπάμπη Λυκούδη, συνελήφθη ως συνεργός του δράστη.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ο νεαρός δεν βρισκόταν αρχικά στο στόχαστρο των Αρχών και δεν έχει συγγενική σχέση με τον 68χρονο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, που ήταν και ένα από τα δύο θύματα της επίθεσης. Το δεύτερο θύμα ήταν ένας 61χρονος επιστάτης.

Ο 22χρονος, που φέρεται να είναι ο συνεπιβάτης στο σκούτερ του φυσικού αυτουργού, που φορούσε σορτσάκι, όπως καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας, παραδέχθηκε την εμπλοκή του.

Ο ίδιος φέρεται να δήλωσε πως δεν είχαν πρόθεση να σκοτώσουν, αλλά πήγαν για να απαιτήσουν χρήματα από το θύμα. Σύμφωνα με τον δικηγόρο του, όταν το θύμα αντέδρασε, η κατάσταση ξέφυγε και κατέληξε στο διπλό φονικό.

Ομολόγησε και τις προηγούμενες επιθέσεις

Ο 22χρονος φέρεται να ομολόγησε ότι ήταν ο δράστης των δύο προηγούμενων επιθέσεων κατά του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ. Επιπλέον, κατονόμασε στις αρχές το πρόσωπο που εκτέλεσε τους δύο άνδρες.

Οι αστυνομικές αρχές έχουν ήδη ταυτοποιήσει τον φυσικό αυτουργό της δολοφονίας, ενώ δύο ακόμη άτομα, συγγενείς μεταξύ τους, φέρονται ως ηθικοί αυτουργοί. Με την σύλληψη του 22χρονου, ο αριθμός των φερόμενων ως εμπλεκόμενων φτάνει τουλάχιστον τα τέσσερα άτομα.

Μάρτυρας ανέφερε ότι είδε το σκούτερ με τους δύο άνδρες να πλησιάζει το κάμπινγκ. Ο συνοδηγός είχε στην πλάτη του μια θήκη κιθάρας. Το περιστατικό έχει καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας.

Οι αρχές συνεχίζουν με εντατικούς ρυθμούς τις έρευνες, καθώς αναμένονται νέες συλλήψεις για την πλήρη εξιχνίαση της σοκαριστικής αυτής υπόθεσης.