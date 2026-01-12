Νέα κρίσιμα στοιχεία αλλάζουν τις ισορροπίες στην υπόθεση του διπλού φονικού στο κάμπινγκ της Φοινικούντας. Οι Αρχές εστιάζουν πλέον όχι μόνο στους δύο 22χρονους, αλλά και στον 33χρονο ανιψιό του θύματος, καθώς αποκαλύφθηκαν ύποπτες αναζητήσεις του στο ChatGPT που αφορούσαν την εξαφάνιση DNA και τις πιθανότητες σύλληψης μετά από ένα έγκλημα.

Ραγδαίες εξελίξεις σημειώνονται στην υπόθεση του διπλού φονικού που σημειώθηκε σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα, με την ανακρίτρια του Πρωτοδικείου Καλαμάτας να προχωρά σε ολική ανατροπή του κατηγορητηρίου. Με βάση νέα στοιχεία από τη πολύμηνη έρευνα, ο ένας εκ των δύο 22χρονων κατηγορείται πλέον ως φυσικός αυτουργός, ότι δηλαδή ήταν εκείνος που πάτησε τη σκανδάλη στη ρεσεψιόν του κάμπινγκ το μοιραίο βράδυ της 5ης Οκτωβρίου 2025.

Παρά την αλλαγή της κατηγορίας, ο 22χρονος επιμένει ότι δεν ήταν εκείνος που πυροβόλησε.

Όπως δήλωσε ο συνήγορός του, Νικόλας Αλετράς:

«Ο χρόνος που ζητήθηκε από την υπεράσπιση ήταν έως το επόμενο Σάββατο ή Κυριακή, ώστε να μελετηθούν επαρκώς τα στοιχεία. Η διάθεσή του είναι να τοποθετηθεί και να δώσει περισσότερες πληροφορίες για την υπόθεση».

Τα κρίσιμα ερωτήματα της ανάκρισης

Ο 22χρονος αναμένεται να κληθεί να απαντήσει, μεταξύ άλλων, στα εξής:

-Ποιος τους προμήθευσε το λευκό σκούτερ και τι απέγινε;

-Τι περιείχε η θήκη της κιθάρας;

-Ποιος κρατούσε το όπλο και πού κατέληξε;

-Τι ακριβώς συνέβη μέσα στη ρεσεψιόν, όπου δεν υπήρχαν κάμερες;

Ο δικηγόρος του υποστηρίζει πως ο εντολέας του θα απαντήσει και σε δευτερεύουσας σημασίας ζητήματα, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν είναι ο φυσικός αυτουργός.

Οι αναζητήσεις στο ChatGPT και ο ρόλος του ανιψιού

Στο επίκεντρο των ερευνών παραμένει και ο 33χρονος ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, ο οποίος είναι ήδη προσωρινά κρατούμενος για ηθική αυτουργία. Οι υποψίες ενισχύονται από το γεγονός ότι αρχικά έδωσε διαφορετική περιγραφή του δράστη, ενώ αργότερα αναγνώρισε ανεπιφύλακτα τον Ελληνοβρετανό ως φυσικό εκτελεστή στη ΓΑΔΑ.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλούν οι αναζητήσεις που εντόπισαν οι Αρχές στο κινητό του, μέσω εφαρμογής τεχνητής νοημοσύνης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανιψιός αναζητούσε πληροφορίες για:

αποτυπώματα όπλων, εξαφάνιση DNA και ιχνών από ρούχα, επενδύσεις εκατομμυρίων ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ρωτούσε το ChatGPT ποιες είναι οι πιθανότητες σύλληψης εάν κάποιος χρησιμοποιήσει μαύρο περίστροφο χωρίς κάλυκες, δεν χρησιμοποιήσει το αυτοκίνητό του και στη συνέχεια κάνει μπάνιο και κοιμηθεί. Η απάντηση που έλαβε ήταν πως «δεν υπάρχει τέλειο έγκλημα».

Σε επόμενη ερώτηση, διερευνούσε αν παραμένουν αποτυπώματα στα ρούχα μετά από πλύσιμο με χλωρίνη, κάτι που, όπως φέρεται να είπε, του είχε αναφέρει γυναίκα φίλη του.

Προετοιμασία καταθέσεων και νέα σενάρια

Λίγες ώρες πριν παραδοθεί στις Αρχές, ο 22χρονος που αρχικά εμφανιζόταν ως συνεργός, βρισκόταν σε κοινό χώρο με τον εργοδότη του και φίλο του ανιψιού. Σύμφωνα με το στίγμα των κινητών τους, φαίνεται πως προετοίμαζαν τα όσα θα κατέθετε, στοιχείο που προστέθηκε στη δικογραφία.

Οι συμπληρωματικές απολογίες των δύο 22χρονων αναμένεται να ρίξουν φως στο τι πραγματικά συνέβη. Δεν αποκλείεται μάλιστα να υποστηρίξουν ότι κανένας από τους δύο δεν πάτησε τη σκανδάλη, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ο δράστης να ήταν ο ανιψιός.

Τέλος, ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο άσκησης διώξεων και σε δύο γυναίκες, οι οποίες φέρονται να συμμετείχαν στη μεταφορά του 22χρονου στα ΚΤΕΛ.