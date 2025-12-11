Η Αμαλία Τομαρά, ανιψιά του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα που δολοφονήθηκε, μίλησε στο ΕΡΤnews, σχετικά με τις πρόσφατες δραματικές και συνάμα καταιγιστικές εξελίξεις, που αφορούν τη σύλληψη του ανιψιού του θύματος και του επιχειρηματία φίλου του.

Η ίδια δήλωσε ότι βρίσκεται σε βαθιά οδύνη, περιγράφοντας το σοκ που βίωσε μετά τη δολοφονία του θείου της. Όπως αποκάλυψε, ο Δ.- ξάδερφός της και ανιψιός του θύματος- είναι πλέον κατηγορούμενος ως ηθικός αυτουργός, παρότι είχε μεγαλώσει μέσα στο δικό της σπίτι μαζί με τα παιδιά της.

Τόνισε επίσης ότι ο θείος της άλλαζε συχνά τη διαθήκη του, φτάνοντας σε σημείο, σύμφωνα με πληροφορίες της, να την τροποποιήσει πέντε φορές μέσα σε έξι μήνες, κάτι που ενδεχομένως προκάλεσε φόβο στο περιβάλλον του.

Ψυχολογική πίεση στον ανήλικο γιο της

Η κ.α. Τομαρά ανέφερε πως κατά τη διάρκεια της έρευνας, κάποιες υποψίες στράφηκαν προς εκείνη και τον ανήλικο γιο της, με στόχο όπως υποστήριξε, να αποκλειστούν από τη διαθήκη.

Οι συνέπειες για τον γιο της ήταν σοβαρές, καθώς πληγώθηκε πολύ, όχι μόνο λόγω του αποκλεισμού από τη διαθήκη, αλλά λόγω του ότι ήταν πολύ δεμένος συναισθηματικά με το θείο του και ιδιοκτήτη του κάμπινγκ.

Είπε πως παρακολουθείται από ψυχολόγο και αντιμετωπίζει δυσκολίες στο σχολείο, ενώ πλέον κυκλοφορεί συνεχώς με κουκούλα, κάτι ιδιαίτερα «επώδυνο» για έναν έφηβο.

Περιέγραψε τη στενή σχέση του παιδιού με τον θείο, ο οποίος τον αγαπούσε πολύ, είχε δώσει στο παιδί το όνομά του και ονειρευόταν να τον δει αρχιτέκτονα. «Η προσπάθεια κάποιων όπως είπε, να τους απομακρύνουν από τον θείο της, την πληγώνει, καθώς ο ίδιος «έφυγε πληγωμένος και δεν του άξιζε».

«Ένας άνθρωπος λιτός, θρησκευόμενος και ευαίσθητος»

Σκιαγραφώντας το χαρακτήρα του θείου της, τον περιέγραψε ως έναν άνθρωπο με «ψυχή μικρού παιδιού», με βαθιά πίστη και απλότητα.Όπως είπε, κάθε βράδυ προσευχόταν γονατιστός και άναβε το καντήλι του, ενώ ζούσε με λιτότητα και μοναχικότητα, επιτρέποντας στον εαυτό του μόνο ένα ταξίδι στο εξωτερικό τον χρόνο. Ανέφερε ακόμη ένα περιστατικό που μαρτυρούσε την ευαισθησία του: είχε ζητήσει να μην πειράξουν ένα μυρμήγκι, λέγοντας ότι «πάει στη φωλιά του».