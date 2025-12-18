Παραδόθηκε σύμφωνα με πληροφορίες στις αστυνομικές Αρχές, τριαντάχρονος άνδρας ο οποίος εμπλέκεται στο διπλό φονικό της Φοινικούντας και βρίσκεται αντιμέτωπος με την κατηγορία της συνέργειας. Είχε εκδοθεί εις βάρος του Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να παρείχε οδηγίες στους 22χρονους πριν και μετά τη δολοφονία, μέσω πακιστανικών τηλεφωνικών αριθμών, ενώ εξετάζεται και η εμπλοκή του στη μεταφορά τους, καθώς το λευκό σκούτερ που χρησιμοποιήθηκε φέρεται να παραλήφθηκε σε δρόμο κοντά στην οικία του.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από λίγες ημέρες, στο πλαίσιο της έρευνας για το διπλό φονικό που διαπράχθηκε στις αρχές Οκτωβρίου στη Φοινικούντα, είχαν συλληφθεί ο ανιψιός του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ καθώς και ένας επιχειρηματίας από την Αθήνα, φίλος του, με την κατηγορία της ηθικής αυτουργίας.

Διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα: Επιμένουν στην αθωότητά τους οι κατηγορούμενοι ως ηθικοί αυτουργοί

Η υπόθεση της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα παραμένει στο επίκεντρο της προσοχής, καθώς οι φερόμενοι ως ηθικοί αυτουργοί, ο 33χρονος ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και ο επιχειρηματίας φίλος του από την Αθήνα, οι οποίοι κατηγορούνται για τη συμμετοχή τους στη δολοφονία του 68χρονου Κώστα Τομαρά και του 61χρονου Βασίλη Γιαννόπουλου, το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου εμμένουν στην αθωότητά τους.

Ωστόσο, οι τηλεφωνικές συνομιλίες που είχαν μεταξύ τους το κρίσιμο βράδυ, οι συναντήσεις τους πριν και μετά το φονικό, και οι αντιφάσεις στις καταθέσεις τους τούς «καίνε».

Από μάρτυρες σε κατηγορούμενοι: Παύουν να ισχύουν οι ανωμοτί καταθέσεις

Τα δύο άτομα είχαν κληθεί επανειλημμένα τον τελευταίο καιρό στο πλαίσιο της έρευνας και αρχικά είχαν την ιδιότητα του μάρτυρα. Ωστόσο, μετά από την ολοκλήρωση της έρευνας και τη συλλογή νέων στοιχείων, η ανακρίτρια τους κατηγορεί πλέον ως ηθικούς αυτουργούς και η ιδιότητά τους μετατράπηκε σε κατηγορουμένων. Αυτό σημαίνει ότι οι καταθέσεις τους, που είχαν δοθεί ως μάρτυρες, παύουν να ισχύουν νομικά και θα κληθούν να δώσουν νέα απολογία με την ιδιότητα του κατηγορουμένου.

Η αρχική ένδειξη ενοχής βασίζεται σε διάφορους παράγοντες, όπως οι πολλές τηλεφωνικές συνομιλίες τους το βράδυ της δολοφονίας, οι συναντήσεις τους πριν και μετά το έγκλημα και οι αντιφάσεις που είχαν παρατηρηθεί στις καταθέσεις τους. Οι νέες καταθέσεις και στοιχεία ενίσχυσαν τις αρχικές υποψίες και οδήγησαν στην απόφαση για τη μετατροπή τους σε κατηγορουμένους.

Νέες έρευνες και στοιχεία

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα των εντατικών ερευνών είναι η αιφνιδιαστική εντολή για έρευνες το πρωί της 17ης Νοεμβρίου σε Αττική και Μεσσηνία, κατά τις οποίες κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα τόσο του ανιψιού του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ όσο και του επιχειρηματία από την Αθήνα. Αυτά τα κινητά τηλέφωνα στάλθηκαν στα εγκληματολογικά εργαστήρια για να εξεταστούν περαιτέρω. Η συλλογή αυτών των δεδομένων, καθώς και άλλων αποδεικτικών στοιχείων από τις έρευνες, ενίσχυσαν την υπόθεση και οδήγησαν στην έκδοση τριών νέων ενταλμάτων σύλληψης.

Η συμπληρωματική δικογραφία έφερε νέα δεδομένα, ιδίως όσον αφορά τους 22χρονους, οι οποίοι φαίνεται να είχαν αλλάξει ρόλους, όσον αφορά το ποιος ήταν ο φυσικός αυτουργός και ποιος ο συνεργός. Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία, ο 22χρονος που είχε παραδοθεί στις Αρχές φαίνεται να ήταν αυτός που μπήκε στην σκηνή του εγκλήματος, ενώ ο Ελληνοβρετανός, ο οποίος αρχικά θεωρούταν ο φυσικός αυτουργός, τελικά φαίνεται να είχε ρόλο συνεργού.

Η ανακρίτρια και η νέα φάση της έρευνας

Η έρευνα πήρε νέα τροπή με την παράδοση του 22χρονου, ο οποίος αυτοβούλως παραδόθηκε στις Αρχές και δήλωσε ότι είχε ρόλο ηθικού αυτουργού και συνεργού στη δολοφονία. Η υπόθεση ανατέθηκε στην Α’ ανακρίτρια του Πρωτοδικείου Καλαμάτας, η οποία από την πρώτη στιγμή καθιστούσε σαφές ότι η έρευνα παραμένει ανοιχτή, αφού δεν υπήρχε εκτίμηση ότι οι 22χρονοι ήταν οι μόνοι εμπλεκόμενοι. Η ανακρίτρια συνέχισε να μελετά τη δικογραφία, επανεξετάζοντας όλες τις μαρτυρίες και τα στοιχεία, ενώ διενεργήθηκαν νέες έρευνες και λήφθηκαν πρόσθετα στοιχεία από την Ελληνική Αστυνομία.

Τα νέα εντάλματα και οι εξελίξεις

Τα στοιχεία που προέκυψαν από τη συμπληρωματική δικογραφία θεωρούνται «συντριπτικά» εις βάρος των κατηγορουμένων και δημιουργούν την αίσθηση ότι η υπόθεση είναι ιδιαίτερα «δεμένη». Μάλιστα, δεν αποκλείεται να εκδοθούν και νέα εντάλματα σύλληψης στο άμεσο μέλλον, μετά και την ολοκλήρωση των απολογιών των κατηγορουμένων τη Δευτέρα.

Το τελικό στάδιο και το μεγάλο ερώτημα

Η υπόθεση, η οποία έχει προκαλέσει σοκ σε όλη τη χώρα, εισέρχεται στο τελικό στάδιο της κύριας ανάκρισης. Το ερώτημα που παραμένει ανοιχτό, είναι το κίνητρο πίσω από τη δολοφονία του Κώστα Τομαρά και του Βασίλη Γιαννόπουλου.

Παράλληλα, παραμένει αδιευκρίνιστο ποιος ήταν το «έμπειρο χέρι» που εκτέλεσε τα δύο θύματα εν ψυχρώ με πέντε σφαίρες, καθώς η υπόθεση συνεχίζει να αποκαλύπτει νέα, καθοριστικά στοιχεία.