Ολοκληρώθηκαν αργά το βράδυ της Δευτέρας (15/12) οι απολογίες των δύο νέων που κατηγορούνται για συμμετοχή στη δολοφονία στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, με ανακριτή και εισαγγελέα να αποφασίζουν την προφυλάκισή τους.

Μετά από μια εξαντλητική ανακριτική διαδικασία διάρκειας άνω των 13 ωρών, οι δικαστικές αρχές της Καλαμάτας κατέληξαν από κοινού στην προφυλάκιση των δύο κατηγορουμένων, οι οποίοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ηθικής αυτουργίας στη δολοφονία που σημειώθηκε στις 5 Οκτωβρίου.

Οι κατηγορούμενοι δεν κατάφεραν να πείσουν τα μέλη του ανακριτικού σώματος με τις εξηγήσεις τους, οδηγούμενοι έτσι στη φυλακή.

Σημειώνεται ότι για την υπόθεση έχουν ήδη προφυλακιστεί δύο 22χρονοι, εκ των οποίων ο ένας θεωρείται ως ο πιθανός φυσικός αυτουργός της δολοφονίας.

Ο πρώτος που απολογήθηκε ήταν ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, ο οποίος παρέμεινε ενώπιον της ανακρίτριας για περισσότερες από τέσσερις ώρες, απαντώντας σε σειρά ερωτήσεων που αφορούσαν κυρίως διασταυρώσεις τηλεφωνικών επικοινωνιών και την ανάλυση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας.

Από τη δικογραφία φαίνεται να προκύπτει εμπλοκή του ως φυσικού αυτουργού, ενώ κλήθηκε να απαντήσει και για τη μεταφορά του 22χρονου από τη Φοινικούντα στην Καλαμάτα το πρωί μετά το έγκλημα.

Τι είπαν στις καταθέσεις τους – Αθώος δήλωσε ο ανιψιός

Κατά την απολογία του, ο ανιψιός επανέλαβε όσα είχε δηλώσει προηγουμένως ως μάρτυρας, αρνούμενος κάθε συμμετοχή στο έγκλημα. Υποστήριξε ότι επιθυμεί τη διαλεύκανση της υπόθεσης και ότι από την πρώτη στιγμή συνεργάζεται με τις αρχές, κάνοντας λόγο για συμπτώσεις στις κατηγορίες που του αποδίδονται.

Στη συνέχεια,ενώπιον της ανακρίτριας βρέθηκε ο επιχειρηματίας από την Αθήνα, στενός φίλος του ανιψιού και συνδιαχειριστής του κάμπινγκ, ο οποίος παρέμεινε στο γραφείο της για περισσότερες από πέντε ώρες, σε μια επίσης εξαντλητική διαδικασία.

Ο κατηγορούμενος τόνισε ότι η εμπλοκή του είναι αβάσιμη και επανέλαβε όσα είχε πει από την πρώτη στιγμή της έρευνας.

Στην απολογία του έγινε αναφορά στις τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον 22χρονο, φερόμενο ως φυσικό αυτουργό.

Ο επιχειρηματίας εξήγησε ότι οι επικοινωνίες ήταν απολύτως φυσιολογικές, καθώς ο 22χρονος εργαζόταν στην επιχείρησή του. Διευκρίνισε ότι μόνο μία φορά χρησιμοποίησε το τηλέφωνο του 22χρονου μέσω τρίτου προσώπου λόγω εξάντλησης της μπαταρίας του δικού του κινητού και αρνήθηκε κατηγορηματικά οποιαδήποτε χρήση «πακιστανικού» τηλεφώνου.

Ο ρόλος του φυσικού αυτουργού

Σύμφωνα με τη συμπληρωματική δικογραφία, ο ρόλος του φυσικού αυτουργού αποδίδεται πλέον στον 22χρονο, που αρχικά είχε δηλώσει συμμετοχή επικουρικού χαρακτήρα. Υπάρχει έντονη πιθανότητα οι δύο 22χρονοι να κληθούν ξανά ενώπιον της ανακρίτριας για νέες κατηγορίες.

Παράλληλα, παραμένει καταζητούμενος ένας 30χρονος άνδρας, συνέταιρος του επιχειρηματία από την Αθήνα, για τον οποίο έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης από την προηγούμενη Τετάρτη, με την κατηγορία του συνεργού στη διπλή δολοφονία.

Οι ανακριτικές αρχές εκτιμούν επίσης ότι στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται δύο γυναίκες από τον στενό οικογενειακό κύκλο του 33χρονου ανιψιού.

Εκτιμάται ότι το προσεχές διάστημα θα υπάρξουν νέα στοιχεία και περαιτέρω δικαστικές κινήσεις, στο πλαίσιο της πλήρους διερεύνησης της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα.