Σε κατάσταση σοκ παραμένει η τοπική κοινωνία της Φοινικούντας στην Μεσσηνία, μετά την φρικιαστική δολοφονία δύο ανδρών μέσα σε κάμπινγκ, το βράδυ της Δευτέρα (06/10).

Θύματα της εν ψυχρώ εκτέλεσης ήταν ο 68χρονος ιδιοκτήτης της επιχείρησης και ο 60χρονος επιστάτης του, ενώ ο δράστης παραμένει ασύλληπτος, με τις αρχές να εκτιμούν πως η σύλληψή του είναι θέμα χρόνου.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, λίγο μετά τις 20:00 το βράδυ, ένας νεαρός άνδρας, ηλικίας περίπου 20 ετών, μικροκαμωμένος και με κουκούλα, μπήκε στην ρεσεψιόν του κάμπινγκ προσποιούμενος τον πελάτη. Κρατώντας κάτι στο δεξί του χέρι, που αργότερα αποδείχθηκε ότι ήταν όπλο, πιθανόν περίστροφο, ζήτησε με σπαστά ελληνικά να πληρώσει για διαμονή και αναζήτησε τον ιδιοκτήτη.

Όταν ο 68χρονος εμφανίστηκε, ο δράστης σήκωσε το όπλο και τον πυροβόλησε δύο φορές στο κεφάλι, εκτελώντας τον μπροστά στον έντρομο επιστάτη. Ο 60χρονος προσπάθησε να διαφύγει, ωστόσο ο νεαρός τον ακολούθησε και τον πυροβόλησε τρεις φορές, προκαλώντας τον ακαριαίο θάνατό του.

Ο 33χρονος ανιψιός του ιδιοκτήτη, που βρισκόταν λίγα μέτρα μακριά, έξω από τη ρεσεψιόν, έγινε επίσης στόχος του δράστη, ο οποίος τον πυροβόλησε χωρίς να τον τραυματίσει, πιθανότατα λόγω περιορισμένης ορατότητας.

Αμέσως μετά, ο δράστης διέφυγε από το σημείο με μοτοσικλέτα, στην οποία φαίνεται πως τον περίμενε συνεργός του. Η επίθεση διήρκεσε ελάχιστα λεπτά, αλλά άφησε πίσω της δύο νεκρούς και μια κοινότητα σε σοκ. Οι πρώτες κλήσεις στην αστυνομία έγιναν από γείτονες και παραθεριστές που άκουσαν τους πυροβολισμούς, χωρίς αρχικά να αντιλαμβάνονται την σοβαρότητα της κατάστασης.

Το πρωί της επόμενης ημέρας (07/10), έφτασε στο σημείο η ιατροδικαστής από την Κόρινθο, η οποία πραγματοποίησε αυτοψία στον χώρο και εξέτασε τις σορούς των δύο ανδρών. Η νεκροτομή πρόκειται να πραγματοποιηθεί την επόμενη ημέρα, ενώ ήδη έχουν διαπιστωθεί κακώσεις από πυροβόλο όπλο στα κρίσιμα σημεία του σώματος, γεγονός που επιβεβαιώνει την εκτέλεση σε κοντινή απόσταση και με πρόθεση.

Στο κάμπινγκ βρίσκονται από νωρίς και κλιμάκια του Τμήματος Ανθρωποκτονιών της Ασφάλειας Αττικής, τα οποία βοηθούν στις έρευνες της τοπικής Διεύθυνσης Εξιχνίασης Εγκλημάτων. Οι αστυνομικοί συλλέγουν μαρτυρίες από παρευρισκόμενους, αναζητούν βίντεο από κοντινές κάμερες και εξετάζουν κάθε πιθανή σύνδεση του δράστη με τα θύματα.

Ένα στοιχείο που προσδίδει ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα στην υπόθεση είναι το παρελθόν του 68χρονου ιδιοκτήτη. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε δεχθεί δύο επιθέσεις στο σπίτι του μέσα σε λίγους μήνες, μία τον Ιούλιο, κατά την οποία ξυλοκοπήθηκε, και άλλη μία περίπου δύο εβδομάδες πριν από το φονικό, όταν κάποιος άγνωστος τον πυροβόλησε. Και στις δύο περιπτώσεις αρνήθηκε να υποβάλλει μήνυση.

Φοβούμενος για τη ζωή του, είχε εγκαταλείψει το σπίτι του και διέμενε μόνιμα μέσα στο κάμπινγκ μαζί με τον επιστάτη. Οι αρχές αποκλείουν το ενδεχόμενο ληστείας, καθώς δεν αφαιρέθηκε τίποτα από τον χώρο και ο δράστης λειτούργησε με απόλυτη ψυχραιμία και καθορισμένο στόχο.

Εκτιμούν ότι η ενέργεια ήταν ξεκάθαρα προμελετημένη, με πιθανό προσωπικό κίνητρο. Εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο ο δολοφόνος να είναι το ίδιο πρόσωπο που είχε επιτεθεί και παλαιότερα στον 68χρονο.

Ο αδερφός του επιστάτη, μιλώντας δημόσια, ανέφερε ότι ο δικός του άνθρωπος βρέθηκε κατά λάθος στο επίκεντρο, χαρακτηρίζοντάς τον ως «παράπλευρη απώλεια», ενώ πρόσθεσε πως ενδέχεται να είχε δει το πρόσωπο του δράστη, αφού δεν φορούσε μάσκα full-face.

Η τοπική κοινωνία παραμένει συγκλονισμένη. Όπως δήλωσε ο δήμαρχος της περιοχής, Π. Καρβελάς, το έγκλημα ήταν «ιδιαίτερα σκληρό και πρωτοφανές», ενώ ο πρόεδρος της κοινότητας, Ν. Τσώνης, μίλησε για έναν άνθρωπο ήρεμο, γνωστό στην περιοχή από τη δουλειά του ως αρχιτέκτονας.

Οι έρευνες συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, ενώ η αστυνομία παραμένει βέβαιη πως βρίσκεται πολύ κοντά στην ταυτοποίηση και τον εντοπισμό του δράστη. Όλα τα σενάρια εξετάζονται, πλην αυτού της ληστείας.