Προθεσμία για να απολογηθούν την Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου ζήτησαν και πήραν, ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα και ο επιχειρηματίας φίλος του, που κατηγορούνται ως ηθικοί αυτουργοί της διπλής δολοφονίας του 68χρονου και του επιστάτη του.

Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν σήμερα (12/12) στον εισαγγελία Καλαμάτας από όπου ζήτησαν προθεσμία για να προετοιμάσουν την απολογία τους.

Ο επιχειρηματίας που συνελήφθη ήταν εργοδότης των δύο 22χρονων, που έχουν προφυλακιστεί για το διπλό στυγερό έγκλημα.

Ο ανιψιός του θύματος κατηγορείται πλέον για ηθική αυτουργία τόσο στη δολοφονία όσο και στην προηγούμενη απόπειρα εναντίον του 68χρονου τον περασμένο Σεπτέμβριο, ενώ την ίδια στιγμή οι αρχές αναζητούν ένα ακόμη πρόσωπο, που φέρεται να έχει εμπλακεί στο διπλό έγκλημα.

Καθοριστικό ρόλο στη σύλληψη του ανιψιού και του επιχειρηματία φίλου του έπαιξαν οι τηλεφωνικές επικοινωνίες πριν και μετά το έγκλημα, πολλές από τις οποίες πραγματοποιήθηκαν μέσω πακιστανικών τηλεφώνων.

Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, από τις κλήσεις που είχαν μπει στο μικροσκόπιο της έρευνας, προέκυψε πως ο 22χρονος κατηγορούμενος ως συνεργός, φέρεται να τηλεφωνούσε με πακιστανικό τηλέφωνο στον ανιψιό του θύματος λίγο πριν το διπλό φονικό. Παράλληλα ερωτηματικά είχε προκαλέσει και το τηλεφώνημα του στον επιχειρηματία, αντί για την αστυνομία μετά τη δολοφονία.