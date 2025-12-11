Ραγδαία τροπή λαμβάνει η υπόθεση της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα, που σημειώθηκε το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου, στο κάμπινγκ της περιοχής. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανακρίτρια του Πρωτοδικείου Καλαμάτας, η οποία χειρίζεται εδώ και δύο μήνες τη σύνθετη αυτή δικογραφία, εξέδωσε σήμερα (11/12) τρία εντάλματα σύλληψης. Ήδη έχουν συλληφθεί δύο από τους εμπλεκόμενους, ενώ το τρίτο πρόσωπο αναζητείται και εκτιμάται ότι είναι πιθανό να έχει διαφύγει στη Γερμανία.

Τα εντάλματα αφορούν:

• Τον 33χρονο ανιψιό του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, ο οποίος κατηγορείται για ηθική αυτουργία στη διπλή ανθρωποκτονία.

• Τον 32χρονο επιχειρηματία από την Αθήνα, στενό φίλο του 33χρονου, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν το πρώτο άτομο με το οποίο επικοινώνησε τηλεφωνικά ο ανιψιός, το μοιραίο βράδυ.

• Έναν ακόμη επιχειρηματία από την Αθήνα, συνεργάτη του 32χρονου, ο οποίος κατηγορείται για συνέργεια. Οι δύο πρώτοι αντιμετωπίζουν βαρύτατες κατηγορίες ηθικής αυτουργίας στη δολοφονία.

Σύμφωνα με καλά διασταυρωμένες πληροφορίες, ο 33χρονος ανιψιός παρέμενε μέχρι χθες (10/12) στην περιοχή της Φοινικούντας, μέσα στο κάμπινγκ. Αναχώρησε το βράδυ για την Αθήνα, όπου και συνελήφθη μαζί με τον 32χρονο επιχειρηματία και φίλο του, στο σπίτι του τελευταίου. Το τρίτο πρόσωπο της υπόθεσης, που κατηγορείται για συνέργεια, δεν έχει εντοπιστεί ακόμη και αναζητείται.

Η ανακρίτρια του Πρωτοδικείου Καλαμάτας ολοκλήρωσε χθες (10/12) την έρευνά της, η οποία στηρίχθηκε στο εκτεταμένο βιντεοληπτικό υλικό, στην άρση του τηλεφωνικού απορρήτου όλων των εμπλεκομένων και σε μαρτυρικές καταθέσεις πολλών ατόμων που γνώριζαν για την υπόθεση.

Οι δύο συλληφθέντες πρόκειται να οδηγηθούν στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής και στη συνέχεια θα μεταφερθούν στα δικαστήρια της Καλαμάτας, όπου θα εκτελεστούν τα εντάλματα της ανακρίτριας.

Η υπόθεση είχε απασχολήσει έντονα την κοινή γνώμη για εβδομάδες, μετά από τα τραγικά γεγονότα της 5ης Οκτωβρίου. Εκείνο το βράδυ, δύο άτομα έφτασαν στο κάμπινγκ με δίκυκλο. Ο ένας από αυτούς μπήκε στο γραφείο του 68χρονου ιδιοκτήτη της επιχείρησης και τον πυροβόλησε δύο φορές με πιστόλι, σκοτώνοντάς τον επί τόπου.

Στη συνέχεια πυροβόλησε άλλες τέσσερις φορές τον 60χρονο επιστάτη, ο οποίος προσπάθησε να διαφύγει, αλλά έπεσε νεκρός λίγα μέτρα έξω από τη ρεσεψιόν. Από τις τέσσερις σφαίρες, οι τρεις τον βρήκαν, προκαλώντας του θανάσιμα τραύματα, ενώ η τέταρτη καρφώθηκε σε τροχόσπιτο, χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί κάποιος επισκέπτης.

Για την ίδια υπόθεση κρατούνται ήδη προφυλακισμένοι δύο νεαροί: ένας 22χρονος Ελληνοβρετανός και ο 22χρονος συγκατηγορούμενός του, ο οποίος είχε παραδοθεί αυτοβούλως. Ο καθένας τους επιρρίπτει στον άλλον την ευθύνη, για το ποιος ενεπλάκη το μοιραίο βράδυ, στο σκηνικό του εγκλήματος.