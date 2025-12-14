Ρεπορτάζ: Λυδία Παππά

«Δεν έχουμε καμία εμπλοκή με το διπλό φονικό», θα ισχυριστούν αύριο στις απολογίες τους οι δύο νέοι κατηγορούμενοι για το έγκλημα στην Φοινικούντα.

Ο ανιψιός του νεκρού ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και ο επιχειρηματίας φίλος του θα επιχειρήσουν να αντικρούσουν το βαρύ κατηγορητήριο που τους χρεώνει την ιδιότητα του ηθικού αυτουργού, όχι μόνο στις δολοφονίες, αλλά και στις απόπειρες που έγιναν σε βάρος του 68χρονου στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Η «Ζούγκλα» παρουσιάζει τα όσα αναφέρουν οι Δικαστικές Αρχές, που εξέδωσαν και τα εντάλματα σύλληψης.

Οι απόπειρες κατά του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ανιψιός και φίλος είχαν αποφασίσει από τις 15 Αυγούστου να σκοτώσουν τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, «στρατολογώντας» για το λόγο αυτό τον 22χρονο Χ.Τ. .

Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι:

«Από 15.08 έως και 7.09 ενεργώντας από κοινού (σ.σ ανιψιός και φίλος ) κατόπιν συναπόφασης και με κοινή δράση, με πρόθεση και με πειθώ, φορτικότητα, συνεχείς προτροπές και παραινέσεις, προκαλέσατε σε άλλον την απόφαση να επιχειρήσει να διαπράξει το κακούργημα της ανθρωποκτονίας σε ήρεμη ψυχική κατάσταση σε βάρος του Κωνσταντίνου Τομαρά, το οποίο ο φυσικός αυτουργός (σ.σ 22χρονος) επιχείρησε στις 7.09 στη Φοινικούντα, πλην όμως δεν ολοκληρώθηκε, όχι με δική του θέληση, αλλά από εξωτερικά αίτια και ανεξάρτητους λόγους από τη θέλησή του».

«Στενή φιλική σχέση»

Στο κατηγορητήριο, η σχέση ανιψιού και επιχειρηματία χαρακτηρίζεται στενή φιλική ενώ για την επίθεση στις 7.09 επισημαίνεται ότι ο δράστης είχε προμηθευτεί το αεροβόλο όπλο από τον 22χρονο συγκατηγορούμενό του.

Για την ημέρα του διπλού φονικού επισημαίνεται ότι ο 22χρονος εκτελεστής βρισκόταν υπό την απόλυτη επιρροή του επιχειρηματία και εκτέλεσε το δολοφονικό σχέδιο με τη συνδρομή του δεύτερου συνεργού, ο οποίος, στην αρχή, εμφανίζονταν ως εκτελεστής.

«Ο Ι.Μ. ανέμενε έξω από το κάμπινγκ και ο Χ.Τ. μπήκε σε αυτό και στη συνέχεια στο χώρο υποδοχής, φέροντας παράνομα περίστροφο. Αντίκρισε τους Κωνσταντίνο Τομαρά και Βασίλειο Γιαννόπουλο (σ.σ θύματα ) έχοντας αποφασίσει να σκοτώσει αμφότερους, προσέγγισε τον πρώτο εξ αυτών και κάνοντας χρήση του περίστροφου τον πυροβόλησε στον θώρακα, και αμέσως μετά στο κεφάλι, και αμέσως μετά στράφηκε στον δεύτερο εξ αυτών που προσπαθούσε να διαφύγει τρέχοντας, και κάνοντας χρήση του περίστροφου τον πυροβόλησε τρεις φορές στις περιοχές του θώρακα και της κοιλιάς. Κατά την εκτέλεση του εγκληματικού σας σχεδίου κάνατε χρήση πακιστανικών τηλεφώνων, προκειμένου ο 22χρονος να ενημερώνει τον ανιψιό, τόσο για την έλευσή του, όσο και την ακριβή άφιξή του στο χώρο του κάμπινγκ, όπου στο χώρο της υποδοχής βρισκόταν ο ανιψιός».

Στο κατηγορητήριο αναφέρεται επίσης ότι την επόμενη ημέρα ο ανιψιός μετέφερε με το αυτοκίνητό του τον 22χρονο εκτελεστή στα ΚΤΕΛ Καλαμάτας, προκειμένου, όπως επισημαίνεται, να έχει μία «ασφαλή διαφυγή».