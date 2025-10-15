Όλο και πιο περίπλοκη γίνεται η κατάσταση με την εξιχνίαση του διπλού φονικού στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, όπου ιδιοκτήτης και επιστάτης έπεσαν νεκροί από τις σφαίρες νεαρού ατόμου.

Χθες στη ΓΑΔΑ εμφανίστηκε 22χρονος με τα αρχικά Χ.Τ. .που δήλωσε ότι ξέρει τον δολοφόνο και πρόκειται για συνομήλικό του, τον οποίο και κατονόμασε. Ακολούθησε η σύλληψη και του δεύτερου 22χρονου με τα αρχικά Ι.Μ. στην περιοχή της Καλλιθέας και αργά τη νύχτα οι δύο συλληφθέντες μεταφέρθηκαν στην Καλαμάτα, όπου πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ανηψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ αναγνώρισε τον έναν ως δράστη του διπλού φονικού.

Όμως έκτοτε στις χωριστές καταθέσεις τους οι δύο συλληφθέντες φέρονται να κατηγορούν ο ένας τον άλλο για τις δολοφονίες και το ποιός είχε τον ρόλο του εκτελεστή στο κάμπινγκ της Φοινικούντας. Πάντως, φαίνεται πως είναι πολύ κοντά να ταυτοποιηθεί και τρίτο πρόσωπο που εμπλέκεται στην δολοφονία.

Άφαντο το σκούτερ και το περίστροφο

Στο μεταξύ, ακόμα δεν έχει βρεθεί το περίστροφο της δολοφονίας, όπως και το σκούτερ που χρησιμοποίησαν οι δράστες για να φθάσουν από την Αθήνα στην Φοινικούντα.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα και για τρίτο πρόσωπο που ενδέχεται να εμπλέκεται στην υπόθεση. Οι Αρχές αναζητούν ακόμα ένα άτομο, το οποίο φαίνεται πως είχε σχέση τόσο με τον συνεργό όσο και τον εκτελεστή. Το άτομο αυτό η Αστυνομία εκτιμά ότι βρισκόταν μέσα στο κάμπινγκ και είχε επικοινωνία και ενδεχομένως και ρόλο συντονιστή στις κινήσεις που έκαναν οι δύο 22χρονοι.

Το χρονικό των αποκαλύψεων

Αργά χθες το απόγευμα οι αστυνομικοί του Ανθρωποκτονιών ολοκλήρωσαν τις έρευνες στα σπίτια των δύο συλληφθέντων στην περιοχή της Καλλιθέας όπου, μεταξύ άλλων, εντόπισαν το κράνος που φορούσε ο εκτελεστής την επίμαχη μέρα. Όσον αφορά στον νεαρό που παρουσιάστηκε μαζί με τον δικηγόρο του στη ΓΑΔΑ, φέρεται να υποστήριξε ότι «το κινητό του τηλέφωνο το πέταξε σε έναν υπόνομο» με τους αστυνομικούς να αντιμετωπίζουν με σκεπτικισμό τον συγκεκριμένο ισχυρισμό. «Για εμάς η έρευνα των στοιχείων δεν έχει τελειώσει καθώς είχαμε προλάβει να κάνουμε αρκετές ενέργειες για να εξιχνιάσουμε την υπόθεση» λέει αστυνομικός που μπορεί να γνωρίζει λεπτομέρειες.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από την αστυνομική επιχείρηση στο σπίτι της Καλλιθέας που έγινε η δεύτερη σύλληψη, στην οδό Παναγή Τσαλδάρη:

Δηλώσεις από αυτόπτες μάρτυρες:







Βίντεο και φωτογραφίες από το σπίτι του 22χρονου δράστη στην Καλλιθέα, στην οδό Μαντζαγριωτάκη:

«Είχε εξαφανιστεί τις τελευταίες ημέρες» λέει για τον δράστη αυτόπτης μάρτυρας:





Νωρίτερα, οι Αρχές, είχαν προχωρήσει στην σύλληψη του 22χρονου άνδρα με τα αρχικά Χ.Τ. που παρουσιάστηκε στη ΓΑΔΑ το πρωί της Τρίτης, για την υπόθεση του διπλού φονικού στο κάμπινγκ.

Ο 22χρονος που παραδόθηκε, διακρίνεται ως συνεπιβάτης στο λευκό σκούτερ, στην περιμετρική οδό της Μεσσήνης και συγκεκριμένα στην Εθνική οδό Τριόδου–Μεσσήνης, περίπου δύο ώρες πριν το διπλό φονικό. Οι Αρχές εξετάζουν την ακριβή διαδρομή που ακολούθησαν, η οποία, σύμφωνα με τις ίδιες, είναι πλέον σε μεγάλο βαθμό γνωστή.

Ο νεαρός άνδρας, φέρεται να είπε στην Αστυνομία, ότι το θύμα και ιδιοκτήτης του κάμπινγκ, τον είχε κακοποιήσει σεξουαλικά το καλοκαίρι του 2022, όταν είχε επισκεφτεί το κάμπινγκ και είχε γνωριστεί με τα θύματα.

Ο ίδιος, ωστόσο, ισχυρίζεται ότι ήταν απλά ο συνοδηγός στο σκούτερ, που έχει καταγραφεί σε βίντεο ντοκουμέντο από τη μοιραία νύχτα.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο δικηγόρος του, κ. Χαράλαμπος Λυκούδης, ο νεαρός άνδρας δεν έχει καμία συγγενική σχέση με τα δύο θύματα, ενώ όπως τόνισε, ο πελάτης του είχε στο παρελθόν μια οδυνηρή εμπειρία από τον 68χρονο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ πριν από περίπου 3 χρόνια. Παράλληλα, ο κ. Λυκούδης ανέφερε ότι ο εντολέας του έχει ήδη υποδείξει στις Αρχές τον φυσικό αυτουργό της δολοφονίας, ο οποίος είναι 22χρονος ημεδαπός με καταγωγή από τρίτη χώρα.

«Θα αποκαλύψω τι κάνεις με τα παιδιά»

Ο δικηγόρος του 22χρονου, που παραδόθηκε στη ΓΑΔΑ για τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ, είπε πως ο εντολέας του γνώριζε τον ανιψιό του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, που έπεσε νεκρός από πυροβολισμούς και αποκάλυψε πως ο νεαρός είχε εκβιάσει τον 68χρονο για να του δώσει χρήματα «γιατί θα αποκαλύψω τι κάνεις με τα παιδιά».

«Ο εντολέας μου σε μία οικογενειακή διένεξη αποχωρεί από το σπίτι τέλος Αυγούστου. Είναι ένα παιδί 22 ετών στο δρόμο χωρίς χρήματα. Τότε, κακώς, συλλαμβάνει την ιδέα -έχοντας το προηγούμενο στο μυαλό του ότι η επίκληση του περιστατικού εκείνου οδήγησε στο να του δώσει άμεσα χρήματα- να οδηγηθεί στο να πάει ξανά στον άνθρωπο αυτό, για να διεκδικήσει εκβιαστικώς χρήματα. Και έτσι γίνεται το περιστατικό της 7ης Οκτωβρίου», είπε ο κ. Λυκούδης στο MEGA.