Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις σχετικά με το διπλό φονικό στην Φοινικούντα, που έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία. Φαίνεται ότι οι αστυνομικές Αρχές βρίσκονται πολύ κοντά στην εξιχνίαση της υπόθεσης και τα κίνητρα της δολοφονίας του, αφού συνελήφθη άτομο που εμφανίστηκε νωρίτερα, σήμερα Τρίτη (14/10) αυτοβούλως στη ΓΑΔΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Ζούγκλας, ο συνεργός του δράστη παραδόθηκε στη ΓΑΔΑ σήμερα (14/10).

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο δικηγόρος του, Χαράλαμπος Λυκούδης, όταν επικοινώνησε με τους αξιωματικούς της ασφάλειας δήλωσε πως κάποιος θέλει να παρουσιαστεί και να καταθέσει γιατί με κάποιο τρόπο εμπλέκεται στην υπόθεση.

Παρόλο που οι Αρχές έχουν χαρτογραφήσει την διαδρομή διαφυγής του του δράστη μέσα από δεκάδες σημεία κατά μήκος της πορείας του, από την Μεσσηνία έως την Αθήνα, ο ίδιος μέχρι στιγμής παραμένει ασύλληπτος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί έχουν στα χέρια τους βίντεο που φαίνεται να δείχνει ένα μηχανάκι με δύο άτομα να φτάνει στην περιοχή, λίγο πριν από τη δολοφονία. Όπως εκτιμάται, ο φερόμενος ως συνεργός ενδέχεται να αποβιβάστηκε σε κάποιο σημείο κοντά στο κάμπινγκ και να απομακρύνθηκε πεζός, ενώ ο δράστης συνέχισε μόνος του με το δίκυκλο.

Επίσης, έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας πληροφορίες, για ένα βίντεο που δείχνει τον συνεπιβάτη του μοτοσικλετιστή να φοράει σορτσάκι ένδειξη που αναδεικνύει ότι ο φερόμενος ως συνεργός βρισκόταν ήδη στην Αθήνα και δεν ήρθε από την Φοινικούντα εδώ.

Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν καρέ-καρέ το βίντεο και έχουν ξεκινήσει να ακολουθούν τη διαδρομή ανάποδα, σε μια προσπάθεια να εντοπίσουν από ποιο σημείο ξεκίνησαν οι δύο άνδρες και πώς έφτασαν στην Φοινικούντα.

Οι αρχές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο ότι πρόκειται για «εντολέα θανάτου», γι’ αυτό και συγκρίνουν δύο διαθήκες που σχετίζονται με την υπόθεση, αναζητώντας πιθανούς «δυσαρεστημένους» που μπορεί να είχαν κίνητρο.

Δείτε τη φωτογραφία των δραστών με το σκούτερ

Ο δράστης θεωρείται είτε άμεσα εμπλεκόμενος με τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, είτε ερασιτέχνης εκτελεστής που πληρώθηκε για την πράξη.

Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται και ένα τηλεφώνημα που έγινε την ώρα του φονικού από τον χώρο του κάμπινγκ — πιθανώς, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, κλήση επιβεβαίωσης του δράστη μετά την εκτέλεση.

Πώς έγινε το διπλό φονικό στο κάμπινγκ

Υπενθυμίζεται ότι το φονικό σημειώθηκε το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου σε κάμπινγκ της Φοινικούντας, όταν ο δράστης, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του, εισέβαλε στη ρεσεψιόν όπου βρισκόταν ο 68χρονος ιδιοκτήτης μαζί με τον 60χρονο επιστάτη και επί χρόνια φίλο του.

Ο ένοπλος πυροβόλησε εν ψυχρώ τον ιδιοκτήτη, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα, ενώ στη συνέχεια σκότωσε και τον φίλο του, ο οποίος προσπάθησε να διαφύγει. Παρών στο διπλό φονικό ήταν και ο ανιψιός του ιδιοκτήτη, ο οποίος κατάφερε να ξεφύγει.