Οι έρευνες για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα συνεχίζονται, με τις Αρχές να εντοπίζουν πολλά κενά στην υπόθεση. Οι δύο νεαροί, που έχουν συλληφθεί, αλληλοκατηγορούνται για το ποιος πάτησε τη σκανδάλη, την ώρα που η αστυνομία εξετάζει το ενδεχόμενο εμπλοκής και τρίτου προσώπου.

Οι κατηγορούμενοι θα απολογηθούν την Κυριακή, 19 Οκτωβρίου, στις 12:00, καθώς ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία προκειμένου οι δικηγόροι τους να μελετήσουν τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί σε βάρος τους.

Παράλληλα, η υπόθεση παραμένει ανοιχτή για την Ελληνική Αστυνομία, καθώς η προανάκριση συνεχίζεται, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο εμπλοκής και τρίτου προσώπου, καθώς υπάρχουν ασάφειες και κενά στις καταθέσεις των δύο κατηγορουμένων. Ο ένας εκ των δύο φέρεται να έχει ομολογήσει μερικώς την πράξη, ενώ ο δεύτερος αρνείται οποιαδήποτε συμμετοχή, υποστηρίζοντας ότι δεν ήταν ο φυσικός αυτουργός.

Τρία είναι τα πρόσωπα κλειδιά του διπλού φονικού στο κάμπινγκ της Φοινικούντας: Ο 22χρονος οδηγός, ο 22χρονος συνοδηγός και ο ανιψιός του δολοφονημένου επιχειρηματία, ο οποίος είναι και ο μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας.

Κίνητρο φέρεται να είχε ο 22χρονος συνοδηγός, ο οποίος παραδόθηκε μόνος του στις Αρχές, καθώς είναι ο μόνος που γνώριζε τα θύματα. Ισχυρίστηκε άλλωστε ότι είχε υποστεί και σεξουαλική κακοποίηση από αυτούς.

Οι Αρχές, ωστόσο, δεν πείθονται από αυτόν τον ισχυρισμό, καθώς ο ίδιος ανέφερε ότι εκεί είχε πάει για δωρεάν διακοπές, προσφέροντας την παρέα του σε ηλικιωμένους και ηλικιωμένες.

Ένα ακόμα κενό που υπάρχει στη δικογραφία είναι το ποιος γνώριζε από όπλα. Ο 22χρονος φερόμενος ως φυσικός αυτουργός, που είναι ο οδηγός ο οποίος συνελήφθη στο σπίτι του στην Καλλιθέα, φέρεται να μην έχει καθόλου γνώσεις από όπλα, ενώ δεν έχει πάει καν στρατό ακόμη.

Αντιθέτως, ο 22χρονος συνοδηγός είχε υπηρετήσει στον ελληνικό στρατό και είχε προσπαθήσει να ενταχθεί ακόμα και στην «αφρόκρεμα» των ενόπλων Δυνάμεων, τα ΟΥΚ.

Ο επιστάτης δέχτηκε φονικές βολές εν κινήσει στο σκοτάδι, πράγμα που απαιτεί σίγουρα δεξιοτεχνία στη χρήση του όπλου και που ενισχύει τα συγκεκριμένα ερωτηματικά των αξιωματικών του Ανθρωποκτονιών.

Υπάρχει, επίσης, ο ισχυρισμός του 22χρονου συνοδηγού, που παραδόθηκε από μόνος του στις Αρχές, ο οποίος είπε ότι αφού τελείωσαν όλα, κολύμπησε, περπάτησε στην ακτή από τη Φοινικούντα μέχρι την Καλαμάτα και γύρισε με ΚΤΕΛ ύστερα στην Αθήνα – μια απόσταση πάνω από 60 χιλιόμετρα.

Σημειώνεται ότι από καταθέσεις και από υλικό από τις κάμερες δεν επιβεβαιώνονται όλα αυτά μέχρι στιγμής.

Το τελευταίο σημείο, που είναι ίσως και το πιο κρίσιμο είναι το τηλεφώνημα που προηγήθηκε μόλις λίγα λεπτά πριν τη δολοφονία. Ένα τηλεφώνημα σε κάποιο πρόσωπο μέσα στο κάμπινγκ, που φαίνεται ότι πρέπει να είχε γίνει από τον 22χρονο συνοδηγό.

Οι Αρχές περιμένουν τα αποτελέσματα από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου πλέον, ώστε να διερευνήσουν την ύπαρξη πιθανού ηθικού αυτουργού. Παράλληλα, δεν έχουν βρεθεί μέχρι τώρα η περούκα, το όπλο του φόνου και βεβαίως, το λευκό σκούτερ.

Στο «μικροσκόπιο» και δύο συγγενείς του 68χρονου

Εκτός από τους δύο 22χρονους, οι Αρχές ερευνούν ακόμα δύο πρόσωπα, τα οποία μάλιστα φέρεται να ανήκουν στο συγγενικό περιβάλλον του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ.

Όπως προκύπτει από την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ., φαίνεται πως στη διπλή δολοφονία εμπλέκεται και άλλο άτομο, εκτός του ηθικού αυτουργού.

Την ίδια ώρα, οι έμπειροι αστυνομικοί έχουν βάλει στο μικροσκόπιο και τη διαθήκη του 68χρονου, ο οποίος τη συνέταξε για να μοιράσει την τεράστια περιουσία του, σε «περίπτωση αιφνίδιου θανάτου». Υπενθυμίζεται ότι η δεύτερη διαθήκη συντάχθηκε μόλις τέσσερις ημέρες προτού δολοφονηθεί εν ψυχρώ μαζί με τον επιστάτη του κάμπινγκ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του MEGA, το άτομο που βρισκόταν στην πρώτη ιδιόχειρη διαθήκη και δεν βρισκόταν στη δεύτερη, είναι η ανιψιά του 68χρονου, με τις Αρχές να εξετάζουν τι οδήγησε τον άτυχο άνδρα να προχωρήσει σε αυτή την κίνηση.

Η διαθήκη, που άνοιξε πέντε ημέρες μετά τη δολοφονία του 68χρονου και του επιστάτη του κάμπινγκ, άφηνε το 95% της περιουσίας του στον ανιψιό του, ο οποίος είναι και ο μοναδικός μάρτυρας της στυγερής εκτέλεσης των δυο ανδρών.

Εν αναμονή της βαλλιστικής εξέτασης και όπως σημείωσε ο Αντώνης Κατσάς, ο δικηγόρος της αδελφής του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, θα υποβληθεί και αίτημα αναπαράστασης του εγκλήματος προς τις δικαστικές Αρχές. «Προκύπτει αναμφισβήτητα η αναγκαιότητα να γίνει μία αναπαράσταση στον τόπο του εγκλήματος».

Η επίσημη ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για τις δύο συλλήψεις

Το πρωί της Πέμπτης, 16 Οκτωβρίου, η Ελληνική Αστυνομία εξέδωσε ανακοίνωση για το διπλό φονικό, στην οποία αναφέρει:

«Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εξιχνιάσθηκε η ανθρωποκτονία -2- ατόμων, καθώς και η απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος έτερου ατόμου, που τελέστηκαν την 05-10-2025 στη Φοινικούντα Μεσσηνίας.

Για την υπόθεση, συνελήφθησαν κατόπιν σχετικών ενταλμάτων σύλληψης δύο 22χρονοι ημεδαποί, που κατηγορούνται ως φυσικός και ηθικός αυτουργός, αντίστοιχα.

Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, βραδινή ώρα της 5-10-2025, άγνωστος δράστης μετέβη σε χώρο υποδοχής κάμπινγκ, όπου με χρήση πυροβόλου όπλου, τραυμάτισε θανάσιμα τον ιδιοκτήτη. Στον χώρο βρίσκονταν ακόμη δύο άτομα, που προσπάθησαν να διαφύγουν, ωστόσο δέχθηκαν επίσης πυροβολισμούς, με αποτέλεσμα ένας εξ αυτών να τραυματιστεί ομοίως θανάσιμα. Στη συνέχεια ο δράστης τράπηκε σε φυγή, χρησιμοποιώντας μοτοσικλέτα.

Στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε από το Τμήμα Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Προσωπικής Ελευθερίας, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και Ιδιοκτησίας, σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας και το Αστυνομικό Τμήμα Πύλου, καθώς και από την αξιοποίηση πληροφοριακών και προανακριτικών στοιχείων, διακριβώθηκε η εμπλοκή στην υπόθεση δύο δραστών, ενώ παράλληλα χαρτογραφήθηκε πλήρως η διαδρομή που ακολούθησαν.

Από την περαιτέρω προανακριτική διαδικασία ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία των δύο 22χρονων, από τους οποίους ο ένας την 14-10-2025 εμφανίστηκε αυτοβούλως στην έδρα του Τμήματος Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Προσωπικής Ελευθερίας, ενώ ο δεύτερος εντοπίσθηκε και προσήχθη, κατόπιν συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης.

Σε σωματική έρευνα, καθώς και έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, βρέθηκαν ο ρουχισμός και εξοπλισμός αναβάτη που φορούσε κατά την τέλεση της ανθρωποκτονίας ένας από τους κατηγορούμενους καθώς και κινητό τηλέφωνο, το οποίο θα εξετασθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια.

Περαιτέρω, στο πλαίσιο της έρευνας, εξιχνιάστηκε και προγενέστερη περίπτωση πρόκλησης σωματικών βλαβών με αεροβόλο πιστόλι, σε βάρος του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ.

Για τον λόγο αυτό, τα εντάλματα με τα οποία συνελήφθησαν οι κατηγορούμενοι περιλαμβάνουν και τα -κατά περίπτωση- αδικήματα της αυτουργίας και της συνέργειας στην απόπειρα ανθρωποκτονίας που τελέσθηκε σε βάρος του την 07-09-2025.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και παραπέμφθηκαν σε κύρια Ανάκριση».