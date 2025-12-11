Της Λυδίας Παππά

Αύριο, Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου, το πρωί ο ανιψιός και ο επιχειρηματίας φίλος του θα περάσουν το κατώφλι της ανακρίτριας Καλαμάτας με την ιδιότητα του κατηγορούμενου, ως οι άνθρωποι που έδωσαν την εντολή για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα. Όλα δείχνουν ότι ο βασικός στόχος ήταν ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ, που είχε μια τεράστια περιουσία και τον ήθελαν νεκρό.

Οι καταθέσεις του ανιψιού – πέντε στο σύνολο – έμπαζαν νερά, σύμφωνα με τις Αρχές, από την πρώτη στιγμή, ενώ τώρα αποκαλύπτεται ότι αναγνώρισε ως εκτελεστή λάθος άνθρωπο.

Η «Ζούγκλα» αποκαλύπτει τα όσα ισχυρίστηκε στις αρχές, όταν κλήθηκε ως αυτόπτης μάρτυρας στη ΓΑΔΑ, να αναγνωρίσει τον άνθρωπο που δολοφόνησε τον θείο του και τον επιστάτη. Ήταν εκατό τοις εκατό σίγουρος ότι ήταν ο άνθρωπος, που σύμφωνα με τις Αρχές, την ώρα του φονικού ήταν τελικά έξω από το κάμπινγκ και επέμενε από την πρώτη στιγμή ότι δεν ήταν ο εκτελεστής. Ο ανιψιός ισχυριζόταν στις 14 Οκτωβρίου, κατά τη διάρκεια της αναγνώρισης και αφού είχαν συλληφθεί οι δύο 22χρονοι:

«Το άτομο που βλέπω έχει ίδια μάτια, ίδια ζυγωματικά, ίδιο μέτωπο και αυτιά με αυτά του δράστη. Είναι ολόιδια. Είμαι απόλυτα σίγουρος. Τον δράστη τον θυμάμαι απλά να έχει πιο ξανθά μαλλιά, πιο αραιά και πιο μακριά και να έχει λιγότερα μούσια. Αν όμως είχα να διαλέξω αν αυτός είναι ο δράστης ή δεν είναι, θα σας έλεγα με μεγάλη σιγουριά ότι είναι. Για αυτό και τον επέλεξα μεταξύ του πλήθους ατόμων που μου επιδείξατε».

Για τον πραγματικό εκτελεστή είχε να πει μια ιστορία για το πώς γνωρίστηκαν:

«Τον Χ. τον γνώρισα τον χειμώνα του 2021, με 2022, σε μια καφετέρια στην Αθήνα στην οποία δούλευε. Το καλοκαίρι του 2022 μου ζήτησε να έρθει στο κάμπινγκ για λίγες ημέρες και τον έβαλα να μείνει δωρεάν δίπλα στη ρεσεψιόν. Από όσο θυμάμαι είχε έρθει και πέρυσι και τον πέτυχα τυχαία. Είχαμε πει ένα βράδυ να βρεθούμε, αλλά τελικά δεν τον είδα ποτέ. Τον Χ. τον είδα και πριν λίγες ημέρες στην Αθήνα. Αυτό τον καιρό δουλεύει σε ένα μαγαζί με δερμάτινα, το οποίο έχει ένας αδερφικός μου φίλος, τον οποίο τον λένε Μ.Γ. Έχει, μάλιστα και την καφετέρια που δούλευε ο Χ. και στην οποία τον είχα γνωρίσει. Για να καταλάβετε τη σχέση που έχω με τον Γ., μετά την επίθεση είναι το πρώτο άτομο που ζήτησα από την κοπέλα μου να καλέσει».

Το τηλεφώνημα στον… αδερφικό φίλο μπήκε επίσης στο μικροσκόπιο των Αρχών, όπως και τα πακιστανικά τηλέφωνα που χρησιμοποιήθηκαν πριν και μετά το έγκλημα. Ο ανιψιός φέρεται να έχει στήσει μία παράσταση ακόμα και για το ποιος ήταν ο εκτελεστής, τον οποίο τελικά φαίνεται ότι μεταφέρει με το όχημά του στα ΚΤΕΛ Καλαμάτας.