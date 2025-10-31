Το θρίλερ της Φοινικούντας είναι δίχως τέλος καθώς από τη μία οι δικαστικές αρχές αναζητούν στοιχεία για το αν υπάρχει εμπλοκή και άλλων ατόμων και από την άλλη συγγενικά πρόσωπα του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ ανταλλάσσουν εξώδικα, για ένα τρισάγιο που ήταν προγραμματισμένο για σήμερα και σύμφωνα με πληροφορίες της Ζούγκλας είναι αμφίβολο αν θα γίνει.

Στο εξώδικο που απέστειλε ο ανιψιός του 68χρονου στην ανιψιά του θύματος την ενημέρωνε ότι είχε σκοπό σήμερα να τελέσει τρισάγιο με ιερέα στο σπίτι του θείου του ,στην περιοχή «Στάδιον «με τη στάχτη του θύματος ,καθώς ήταν η τελευταία του επιθυμία .Στο εξώδικο καλούσε να παρευρεθεί όποιος από την οικογένεια το επιθυμούσε.

Το πρόβλημα είναι όμως , ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να μπει κανείς στο συγκεκριμένο σπίτι καθώς έχει σφραγιστεί .

Το τρισάγιο πιθανότατα θα πάρει αναβολή ,και θα ορισθεί νέα ημερομηνία προκειμένου να εκτελεστεί η τελευταία επιθυμία του 68χρονου ιδιοκτήτη κάμπινγκ ενώ στο εξώδικο ζητά από την ανιψιά να μη μιλά δημόσια για εκείνον και αν έχει στοιχεία για τη διπλή δολοφονία να τα παραδώσει στις αρχές.

Στο σπίτι στην περιοχή»Στάδιον « έχει συνταχθεί και η τελευταία διαθήκη του 68χρονου,τρεις ημέρες πριν τη δολοφονία του αφήνοντας την περιουσία του στον ανιψιό του .

Ο γρίφος με την εμπλοκή και άλλων προσώπων

Η ανακρίτρια έχει πάρει στα χέρια της την άρση των τηλεφώνων και μελετά κάθε στοιχείο που θα ρίξει φως στην υπόθεση καθώς η απολογία του 22χρονου συνεργού έχει κενά .

Είναι ο μοναδικός από τους δύο δράστες που έχει πακιστανικό τηλέφωνο ενώ σύμφωνα με την απολογία του εκτελεστή καθόλη τη διαδρομή προς το κάμπινγκ την ημέρα της δολοφονίας συνομιλεί στο τηλέφωνο. Συνομιλίες που δεν μπόρεσε όμως να ακούσει καθώς ήταν σε απόσταση.

Μεγάλο ερώτημα παραμένει και το κίνητρο .Η αιτιολογία που προέβαλαν για εκβιασμό φαίνεται να μην ευσταθεί καθώς ποτέ δεν ζητούνται χρήματα από το θύμα .

Οι δύο νεαροί που βρίσκονται προφυλακισμένοι στις φυλακές Ναυπλίου ,δεν έχουν αλλάξει γραμμή και συνεχίζουν να τα ρίχνει ο ένας στον άλλο.

Επιμέλεια: Χρύσανθος Αναγνώστου