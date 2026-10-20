Κινητοποίηση έξω από το νέο κτήριο της Περιφέρειας Κρήτης, στο Ηράκλειο, πραγματοποιούν σήμερα Τρίτη 20/10 φοιτητές από όλο το νησί, διεκδικώντας μέτρα για την αντιμετώπιση του υψηλού κόστους στέγασης και μεταφορών.

Οι συγκεντρωμένοι έστησαν συμβολικά σκηνές έξω από το κτήριο, θέλοντας να αναδείξουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην εξεύρεση οικονομικά προσιτής κατοικίας.

Παράλληλα, όπως γράφει το Creta24, πραγματοποίησαν παρέμβαση στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, η οποία ξεκίνησε με τη συζήτηση των ζητημάτων που απασχολούν τους φοιτητές και τους σπουδαστές των ΣΑΕΚ.

Μεταξύ των βασικών αιτημάτων τους είναι η μείωση της τιμής της μηνιαίας κάρτας μεταφορών με οικονομική στήριξη από την Περιφέρεια, η επιδότηση ξενοδοχειακών καταλυμάτων για τη στέγαση πρωτοετών φοιτητών και η αξιοποίηση δημόσιων κτηρίων για τη δημιουργία φοιτητικών εστιών, λεσχών και αναγνωστηρίων.

Ειδική αναφορά γίνεται στο παλιό Ειρηνοδικείο Ηρακλείου και στο παλιό Ψυχιατρείο Χανίων, ενώ οι φοιτητές ζητούν παρεμβάσεις και για το στεγαστικό πρόβλημα στο Ρέθυμνο.

Στα αιτήματα των φοιτητών απάντησε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου ο Περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης, αναγνωρίζοντας τις σοβαρές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι νέοι στο νησί, κυρίως λόγω του υψηλού κόστους στέγασης και μετακίνησης.

Ο Περιφερειάρχης δεσμεύτηκε ότι η Περιφέρεια θα διαθέσει τη μεγαλύτερη δυνατή χρηματοδότηση για τη μείωση του κόστους μεταφορών των φοιτητών σε ολόκληρη την Κρήτη, ενώ χαρακτήρισε απαράδεκτη την κατάσταση με τα υψηλά ενοίκια και την υποχρέωση πολλών φοιτητών να εγκαταλείπουν τα σπίτια τους ήδη από τον Μάιο.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ανάγκη επιτάχυνσης των έργων κατασκευής φοιτητικών εστιών, κάνοντας λόγο για περίπου 4.500 κλίνες σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο, αλλά και για τις αντίστοιχες ανάγκες στα Χανιά. Επισήμανε ότι οι καθυστερήσεις στη χρηματοδότηση αποτελούν εμπόδιο στην υλοποίηση των έργων, τονίζοντας πως μέχρι την ολοκλήρωσή τους απαιτείται πρόσθετη οικονομική ενίσχυση των φοιτητών που δυσκολεύονται να καλύψουν τα ενοίκιά τους.

Ο Σταύρος Αρναουτάκης ανακοίνωσε επίσης ότι θα θέσει το ζήτημα στη Σύνοδο των Περιφερειών, διεκδικώντας μεγαλύτερη κρατική στήριξη για τα περιφερειακά πανεπιστήμια και τις ανάγκες των φοιτητών. Aξίζει να σημειωθεί ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο ψήφισε ομόφωνα το ψήφισμα των φοιτητών, υπογραμμίζοντας πως θα επιδιώξει λύσεις σε συνεργασία με την κεντρική κυβέρνηση, με ισότιμη αντιμετώπιση των αναγκών σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Κρήτης.