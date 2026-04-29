Συναγερμός σήμανε στις αρχές το μεσημέρι της Τετάρτης στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, λόγω ενός επεισοδίου που προκάλεσε έντονη ανησυχία στην οδό Κασσάνδρου.

Το συμβάν ξεκίνησε γύρω στις 13:45, όταν ένας άνδρας περίπου 20 ετών βγήκε στο μπαλκόνι διαμερίσματος σε κατάσταση μεγάλης αναταραχής. Σύμφωνα με μαρτυρίες ο νεαρός εμφανίστηκε ημίγυμνος και άρχισε να φωνάζει δυνατά, ζητώντας επανειλημμένα την παρουσία ψυχολόγου. Στη συνέχεια, άρχισε να πετάει διάφορα αντικείμενα από το μπαλκόνι προς το δρόμο.

Σύμφωνα με το rthess.gr, λίγο νωρίτερα ο φοιτητής είχε ζητήσει από τους φίλους του να προσευχηθούν μαζί του λέγοντας το «Πάτερ ημών». Επίσης, ζήτησε να μιλήσει και με ψυχολόγο.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής. Οι αρχές προχώρησαν στον πλήρη αποκλεισμό του δρόμου, ώστε να διασφαλιστεί η σωματική ακεραιότητα των περαστικών από τα αντικείμενα που έπεφταν στο οδόστρωμα.

Η κατάσταση παραμένει υπό τον έλεγχο των αρχών, οι οποίες διαχειρίζονται το περιστατικό με στόχο την ασφαλή εκτόνωση της έντασης.