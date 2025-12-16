Σοκαρισμένη η τοπική κοινωνία της Φωκίδας, μετά τον τραγικό θάνατο που βρήκε άνδρας μέσα στο ίδιο του το αυτοκίνητο, την ώρα που και το ίδιο του το σπίτι, είχε τυλιχτεί στις φλόγες.

Οι πυροσβέστες σήμερα (16/12) το πρωί, από το Κλιμάκιο Πολυδρόσου, εντόπισαν μέσα σε ένα φλεγόμενο αυτοκίνητο στην περιοχή Μαριολάτα Φωκίδας, το απανθρακωμένο σώμα ενός ατόμου.

Σύμφωνα με το LamiaReport, η ένταση της τραγωδίας κλιμακώθηκε όταν έγινε γνωστό, ότι η πυρκαγιά στο σπίτι του θύματος ήταν σε πλήρη εξέλιξη, ενώ ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής έδιναν μάχη με τις φλόγες και στα δύο μέτωπα. Η τοπική κοινωνία παρακολουθεί σοκαρισμένη, αδυνατώντας να κατανοήσει το μέγεθος της καταστροφής.

Άμεσα θα ξεκινήσει η διερεύνηση των αιτιών του τραγικού αυτού περιστατικού.