Χωρίς τις αισθήσεις τους, θαμμένοι σε χιονοστιβάδα, εντοπίστηκαν οι τρεις ορειβάτες που αγνοούνταν στα χιονισμένα Βαρδούσια Όρη, στην ορεινή Φωκίδα, από χθες (25/12). Μαζί με τους άτυχους άνδρες βρέθηκε και μια γυναίκα.

Αυτή την ώρα, οι Αρχές προσπαθούν να προσεγγίσουν το σημείο, προκειμένου να ξεκινήσει η επιχείρηση απεγκλωβισμού και μεταφοράς των τεσσάρων σορών.

Όπως είναι γνωστό, είχε στηθεί μια μεγάλη επιχείρηση της ΕΜΑΚ, με drone και εκπαιδευμένα σκυλιά για τον εντοπισμό και τη διάσωσή τους. Συγκεκριμένα, σε αυτή συμμετείχαν 30 πυροσβέστες με τις ορειβατικές ομάδες 1ης, 6ης, 7ης και 8ης ΕΜΑΚ, ενώ από το πρωί της Παρασκευής (26/12), drone χτένιζε από αέρος δύσβατα σημεία της περιοχής.

Η αγωνία είχε κορυφωθεί και οι διασώστες εξέφραζαν την ελπίδα οι ορειβάτες να είχαν βρει ασφαλές καταφύγιο, καθώς στην περιοχή επικρατούν ακραίες καιρικές συνθήκες.

Οι τρεις φίλοι αναχώρησαν το πρωί της Πέμπτης (25/12) από το χωριό Αθανάσιος Διάκος, με σκοπό να ακολουθήσουν ορεινή διαδρομή σε δύσβατο σημείο της περιοχής. Έκτοτε δεν είχαν δώσει κανένα σημείο ζωής.

Κατά τις έρευνες είχε εντοπιστεί το όχημά τους.