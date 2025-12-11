Ένοχος για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κρίθηκε ομόφωνα, από το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Αιγαίου, ο κατηγορούμενος για την υπόθεση της δολοφονίας της Γαρυφαλλιάς Ψαρράκου, Δημήτρης Βέργος.

Το δικαστήριο απέρριψε τους ισχυρισμούς της υπεράσπισης για βρασμό ψυχικής ορμής και μειωμένο καταλογισμό.

Ο Εισαγγελέας Εφετών Αιγαίου απέρριψε το αίτημα των συνηγόρων υπεράσπισης για την αναγνώριση ελαφρυντικής περίστασης, που αφορά στον σύννομο πρότερο βίο και την καλή διαγωγή μετά την πράξη και κατά τον χρόνο κράτησης,

Στις 17 Ιουλίου του 2021 η 26χρονη Γαρυφαλλιά βρέθηκε νεκρή σε παραλία της Φολεγάνδρου.

Ο καθ’ ομολογία δράστης σύμφωνα με το κατηγορητήριο τη χτύπησε, την έσυρε στα βράχια και την πέταξε στη θάλασσα.

Επί 30 ώρες κρυβόταν σε μια σπηλιά, όπου και τον εντόπισαν οι αρχές.

Μιλώντας στους αστυνομικούς, απέδωσε τη δολοφονία της κοπέλας στην κακιά στιγμή και ανέφερε ως αιτία τις λανθασμένες οδηγίες που του έδωσε για την παραλία όπου κατευθυνόταν.

Ο δράστης επικαλέστηκε «κενά μνήμης»

Ο κατηγορούμενος απολογήθηκε στο Εφετείο Αιγαίου στη Σύρο με την υπερασπιστική του γραμμή να επικαλείται «κενά μνήμης» και ψυχική διαταραχή κατά το διάστημα πριν από τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς τον Ιούλιο του 2021 στη Φολέγανδρο.

Ο δράστης για να υποστηρίξει τα περί ψυχιατρικών επεισοδίων, είπε πως εκείνες τις μέρες στη Φολέγανδρο τους παρακολουθούσε drone και πως «έβραζε μέσα του». Ωστόσο, από εκείνο το σημείο και μετά… αδυνατεί να ανακαλέσει στη μνήμη του όσα ακολούθησαν έως τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς.

Όταν το αυτοκίνητο «βγήκε από την πορεία του», ο ίδιος δήλωσε: «Δεν κατάλαβα τι έγινε» και «δεν θυμάμαι» τον λόγο της στραβοτιμονιάς.

Αμέσως μετά την πρόσκρουση, η μνήμη του επανέρχεται: θυμάται τη Γαρυφαλλιά να φωνάζει «βοήθεια» και την προσπάθειά του να τη βγάλει από τη θάλασσα και να της κάνει πρώτες βοήθειες. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν θυμάται πώς κατέληξε στη θάλασσα η Γαρυφαλλιά.

Σε ερώτηση του εισαγγελέα για το τι πιστεύει τελικά ότι έγινε και αν έπεσε μόνη της από τον γκρεμό η κοπέλα, απάντησε αρνητικά λέγοντας: «Πιστεύω όπως λέει και ο Paulo Coelho στο βιβλίο Αλχημιστής, ότι όλο το σύμπαν συνωμότησε για να γίνει».

Παράλληλα θέλησε να ανασκευάσει την αρχική του ομολογία ότι τη σκότωσε, επειδή θύμωσε. Είπε συγκεκριμένα πως ομολόγησε γιατί ενώ κρατούνταν, βρισκόταν υπό πίεση και θα δεχόταν να ομολογήσει ότι και αν του ζητούσαν.

Ο πρόεδρος του δικαστηρίου είπε με νόημα πως ο κατηγορούμενος θυμάται τα πάντα πριν και μετά τη δολοφονία αλλά τίποτα για την πράξη του.

Ο κατηγορούμενος απάντησε πως αδυνατεί να «επαναφέρει» τα γεγονότα, ενώ δήλωσε τύψεις και πόνο για τον θάνατο της Γαρυφαλλιάς.