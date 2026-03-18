Ο ερχομός της άνοιξης στον αρωματικό ναό των Perfumeholics συνοδεύεται από την αποκλειστική φιλοξενία ενός νέου οίκου υψηλής αρωματοποιίας που τιμά τη φύση, τις λεπτές αποχρώσεις των πολύτιμων ελαίων και την ιστορία που κρύβεται πίσω από κάθε δημιουργία.

Τα πρώτα έξι αρώματα της σειράς κάνουν την εμφάνισή τους στο ξεκίνημα της πιο ωραίας εποχής του χρόνου:

Amphitrite, Anglet, Chambord, Clélie, Par Plaisir, Puits d’ Amour.

Θεσπέσια μπαχαρικά, ζουμερά φρούτα αλλά και αέρινες συνθέσεις περιμένουν τους πιστούς φίλους που για επτά χρόνια μοιράζονται συναισθήματα & μυρωδιές στην καρδιά της Αθήνας.

Η Folia ( = φύλλα στα λατινικά), ταξιδεύει απ’ το Παρίσι ενώνοντας τον παλμό της φύσης με τη ζωή στην πόλη.

Με σεβασμό στην ισορροπία του οικοσυστήματος και ζωντανά υλικά όπως το βαμβάκι ή η ασβεστόπετρα, οι δημιουργοί θέλησαν να προσφέρουν στον αποδέκτη μία πολύπλευρη εμπειρία συνδέοντας αισθήσεις ξεχασμένες.

Οι Perfumeholics σας υποδέχονται για άλλη μία φορά με κάτι διαφορετικό, δροσίζοντας την καθημερινότητα της μεγαλούπολης με τη ζωογόνο δύναμη της φύσης: Folia.

Αξίζει να αναφερθεί πως εδώ και 7 χρόνια, στη στοά της Αιόλου 102, άνθρωποι της Αθήνας αλλά και ταξιδιώτες από κάθε γωνιά της γης, απολαμβάνουν την αρωματική τους παύση σε ένα πολύχρωμο καταφύγιο. Σαστισμένοι αρχικά από την προτροπή της οικοδέσποινας (Κατερίνα Βασιλείου) «Να δοκιμάσουν κάτι χωρίς να αγοράσουν αλλά να ‘ζήσουν’ μερικές ώρες μ’ αυτό ώστε να επιστρέψουν βέβαιοι», οι «όχι πια πελάτες» αλλά φίλοι, συζητούν, ανταλλάσσουν εμπειρίες & μοιράζονται νέες οσφρητικές διαδρομές.

Αποκλειστικά στο Perfumeholics, Αιόλου 102, εντός στοάς.

2111158083

Whats App 694 498 7913

697 690 8654

