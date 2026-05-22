Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στη λεωφόρο Αθηνών-Σουνίου το πρωί της Παρασκευής (22/05), με έναν νεκρό και δύο τραυματίες.

Τρία οχήματα συγκρούστηκαν, κάτω από μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες συνθήκες στο ύψος του 305ου χιλιομέτρου, κοντά στην Αλκυονίδων στο Κορωπί.

Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή, με αποτέλεσμα ένας 56χρονος να χάσει τη ζωή του και άλλα δύο άτομα να τραυματιστούν ελαφρά.

Άμεσα βρέθηκαν στο σημείο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, τα οποία μετέφεραν τους τραυματίες στο «Ασκληπιείο Βούλας» για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Η Τροχαία αυτή την ώρα διεξάγει έρευνα για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα, καθώς και ρυθμίζει την κυκλοφορία στην περιοχή.