Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (7/7), στην Κουλούρα Ημαθίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αιματηρό περιστατικό, συνέβη στις 15:45. Για άγνωστο λόγο, ένας 47χρονος τσακώθηκε άσχημα με δύο Ρομά που μένουν στην περιοχή.

Οι τρεις άνδρες διαπληκτίστηκαν έντονα, ο 47χρονος χτύπησε με γροθιές τον έναν από τους δύο άνδρες και, στη συνέχεια, έβγαλε ένα μαχαίρι και μαχαίρωσε στον θώρακα το 32χρονο θύμα, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει θανάσιμα. Επίσης ένας 62χρονος τραυματίας Ρομά νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Βέροιας.

Στο σημείο έσπευσαν άνδρες της ΕΛ.ΑΣ., εντόπισαν τον δράστη και του πέρασαν χειροπέδες.

Παράλληλα, άρχισε η συλλογή μαρτυριών και στοιχείων που θα βοηθήσουν στην ανασύνθεση όσων προηγήθηκαν του μαχαιρώματος.

Έρευνα για τα αίτια της φονικής αντιπαράθεσης

Η προανάκριση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τους αστυνομικούς να εξετάζουν την ακριβή αιτία του διαπληκτισμού, τη σειρά των γεγονότων και τον ρόλο κάθε εμπλεκόμενου.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί επίσημα οι λόγοι που οδήγησαν στη σύγκρουση, ενώ αναμένονται νεότερες πληροφορίες από την έρευνα των Αρχών.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει αναστάτωση στην τοπική κοινωνία, καθώς μια λογομαχία, μέσα σε λίγα λεπτά, κατέληξε σε έναν νεκρό και έναν τραυματία.