Συγκλονιστικές λεπτομέρειες έρχονται στο φως σχετικά με τη γυναικοκτονία στη Δράμα, όπου αστυνομικός σκότωσε την εν διαστάσει σύζυγό του και αυτοκτόνησε. Λεπτομέρειες που αποκαλύπτουν ένα υπόβαθρο ψυχολογικών προβλημάτων από την πλευρά του δράστη, που προσπάθησε να διαχειριστεί την κρίση στο γάμο του, χωρίς όμως να αποτραπεί τελικά η τραγωδία.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το αστυνομικό ρεπορτάζ, ο 53χρονος αστυνομικός, που κατακρεούργησε με μαχαίρι την 45χρονη εν διαστάσει σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, πριν αυτοκτονήσει, αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα το τελευταίο διάστημα. Μάλιστα, λίγες μέρες πριν το θύμα ξύπνησε και είδε τον δράστη να την σημαδεύει με το υπηρεσιακό του περίστροφο στο κεφάλι.

Η παραπομπή σε ψυχίατρο

Όπως αποκαλύπτεται, το ζευγάρι, που βρισκόταν σε διαδικασία διάστασης, επιχειρούσε να διαχειριστεί τα προβλήματά του απευθυνόμενο σε ειδικό. Οι δύο αστυνομικοί επισκέπτονταν μαζί τον ψυχολόγο της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.), στο πλαίσιο συστηματικών συνεδριών. Κατά τη διάρκεια αυτών των συναντήσεων, ο υπηρεσιακός ψυχολόγος διέγνωσε ότι η κατάσταση του 53χρονου έχρηζε περαιτέρω ιατρικής εξειδίκευσης. Για τον λόγο αυτό, τον παρέπεμψε σε ψυχίατρο, ο οποίος με τη σειρά του είχε χορηγήσει στον αρχιφύλακα ειδική φαρμακευτική αγωγή.

Παρά την ιατρική παρακολούθηση, η κατάσταση φαίνεται πως κλιμακώθηκε μοιραία το πρωί της τραγωδίας. Ο 53χρονος πήγε στο σπίτι όπου διέμενε η 45χρονη με τα δύο τους παιδιά και την σκότωσε με ένα μαχαίρι. Την αστυνομία ειδοποίησε μάλιστα, ο 15χρονος γιος του ζεύγους, λέγοντας στο τηλέφωνο «η μαμά είναι τραυματισμένη στο υπόγειο».

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης -που στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του περίστροφο- κατάφερε τα επτά χτυπήματα στο θύμα με μαχαίρι μήκους άνω των 10 εκατοστών. Το ένα από τα χτυπήματα ήταν καθοριστικό, καθώς προκάλεσε στο θύμα διάτρηση στην καρδιά. Τα υπόλοιπα έξι χτυπήματα τρύπησαν πνεύμονες και γειτονικούς ιστούς. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στη σορό της 45χρονης δεν εντοπίστηκαν σημάδια πάλης, ούτε χτυπήματα από κάποιο άλλο αντικείμενο, γεγονός που δείχνει πως το θύμα δεν αντιστάθηκε.

Ο 50χρονος δράστης μετά το έγκλημα αυτοκτόνησε και διακομίσθηκε νεκρός στο νοσοκομείο, με μία σφαίρα στο κεφάλι. Η κηδεία της Αντιγόνης θα γίνει σήμερα (17.06.2026) στην ιδιαίτερη πατρίδα της, στο Νευροκόπι, στις 11:00 το πρωί ενώ την ίδια ώρα θα γίνει στο χωριό του, στα Κουδούνια Δράμας, η κηδεία του δράστη και αυτόχειρα.

Το μοιραίο λάθος που κόστισε τη ζωή στην 45χρονη

Το συγγενικό περιβάλλον της 45χρονης Αντιγόνης λέει πως η ίδια σκόπευε να κάνει υπομονή ένα ακόμη χρόνο, μέχρι ο γιος της να δώσει πανελλήνιες και μετά να κινήσει διαδικασία για διαζύγιο. Ο 53χρονος Θωμάς, είχε φύγει από το σπίτι μόλις πριν από 3 εβδομάδες και εμφάνιζε κρίσεις πανικού και εξάρσεις βίας, που προσπαθούσε να αντιμετωπίσει με φαρμακευτική αγωγή. Πριν από 15 ημέρες, έβγαλε το υπηρεσιακό του περίστροφο και απείλησε την σύζυγό του, που αναγκάστηκε να φύγει τρέχοντας από το σπίτι μέσα στην νύχτα για να γλυτώσει. Τότε ήταν που άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για την οριστική ρήξη στη σχέση του ζευγαριού.

Η Αντιγόνη φοβόταν αλλά δεν ήθελε να καταγγείλλει τον πατέρα των δύο παιδιών της. Κοινοποίησε όμως μία ανάρτηση που έλεγε ότι «όταν ένας άνδρας σφάζει τη γυναίκα του μια ανάσα από τα παιδιά του, η ελληνική οικογένεια ζει μονάχα μια μεμονωμένη τραγική στιγμή…» Η φράση της έμοιαζε προφητική.

«Της λέγαμε να κάνει καταγγελία, αυτό ήταν το λάθος της, δεν πίστευε ότι θα της έκανε κακό», είπε ο θείος της 45χρονης, που κατέθεσε το σκηνικό που είχε προηγηθεί στην αστυνομία.

Ο συγγενής του θύματος ανέφερε ότι η 45χρονη δέχθηκε τα μοιραία χτυπήματα ενώ κοιμόταν. «Την κάρφωσε ενώ κοιμόταν» είπε, ενώ προέτρεψε όλες τις γυναίκες που έχουν προβλήματα με τους συζύγους τους «να τους καταγγέλλετε, μην τους αφήνετε»..