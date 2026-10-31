Σε μια ανείπωτη οικογενειακή τραγωδία, εξελίχθηκε ο καβγάς μεταξύ δύο αδελφών σε περιοχή της Ανατολικής Μάνης, καθώς ένας 57χρονος έχασε τη ζωή του έπειτα από πυροβολισμό που δέχθηκε από τον 53χρονο αδελφό του κατά τη διάρκεια μιας συνηθισμένης αγροτικής εργασίας.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (31/10) και σύμφωνα με την αστυνομία, ο διαπληκτισμός των δύο αδελφών ξεκίνησε για κτηματικές διαφορές. Ο 53χρονος πυροβόλησε τον 57χρονο, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα.

Ο 57χρονος μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Αρεόπολης, όπου, λίγη ώρα αργότερα, υπέκυψε στα τραύματά του.

Ο 53χρονος δράστης παρουσιάστηκε αυτοβούλως στο αστυνομικό τμήμα Αρεόπολης, όπου ομολόγησε την πράξη του και συνελήφθη από αστυνομικούς.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης.

Το χρονικό της αιματηρής συμπλοκής

Σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες, τα δύο αδέλφια βρίσκονταν από τις πρώτες πρωινές ώρες σε αγροτεμάχιο σε χωριό της ΔΕ Οιτύλου, κοντά στα σύνορα με τη μεσσηνιακή Μάνη, επιδιδόμενοι στη συγκομιδή της ελιάς.

Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, κάποιες προσωπικές διαφορές για τα κτήματά τους φέρονται να αποτέλεσαν τη «σπίθα» που πυροδότησε μια έντονη λογομαχία. Η ένταση κλιμακώθηκε επικίνδυνα λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 53χρονος –χρησιμοποιώντας πιθανότατα περίστροφο– πυροβόλησε εν θερμώ προς το μέρος του μεγαλύτερου αδελφού του, τραυματίζοντάς τον σοβαρά στην περιοχή πάνω από το στέρνο.

Η αγωνιώδης μάχη των γιατρών στο Κέντρο Υγείας

Ο σοβαρότατα τραυματισμένος 57χρονος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Κέντρο Υγείας Αρεόπολης. Παρά τις υπεράνθρωπες και αγωνιώδεις προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού να τον κρατήσουν στη ζωή και να ανακόψουν την αιμορραγία, ο άτυχος άνδρας υπέκυψε στα τραύματά του, αφήνοντας την τελευταία του πνοή περίπου στις 3 μ.μ.

Στον αιματοβαμμένο ελαιώνα βρισκόταν και η αδελφή τους, η οποία φέρεται να τραυματίστηκε ελαφρά από «αδέσποτη» σφαίρα.

Η παράδοση και οι έρευνες της Αστυνομίας

Λίγη ώρα μετά την πράξη του, ο 53χρονος δράστης προσήλθε αυτοβούλως στο Αστυνομικό Τμήμα Αρεόπολης, όπου ομολόγησε την πράξη του και συνελήφθη από τις Αρχές.

Κατά την ομολογία του στους αστυνομικούς, ο 53χρονος υποστήριξε πως πέταξε το όπλο του φόνου σε κοντινό ρέμα. Τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ., με επικεφαλής την Ασφάλεια Σπάρτης που χειρίζεται την υπόθεση, συνεχίζουν εντατικά τις έρευνες στην ευρύτερη αγροτική ζώνη για τον εντοπισμό του όπλου του εγκλήματος, την ώρα που η τοπική κοινωνία παρακολουθεί σοκαρισμένη και «μουδιασμένη» τις εξελίξεις γύρω από το φονικό.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

«Συνελήφθη, σήμερα (31.10.2026), σε τοπική κοινότητα του δήμου Ανατολικής Μάνης, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης, 53χρονος ημεδαπός, κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία με πρόθεση, σε βάρος 57χρονου ημεδαπού, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Ειδικότερα, σήμερα (31.10.2026) το μεσημέρι, σε τοπική κοινότητα του δήμου Ανατολικής Μάνης, ο 53χρονος, πυροβόλησε και τραυμάτισε τον 57χρονο, έπειτα από διαπληκτισμό. Ο 57χρονος μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Αερόπολης, όπου λίγο αργότερα κατέληξε.

Για την υπόθεση αυτή, εμφανίστηκε αυτοβούλως ο ανωτέρω 53χρονος στο Αστυνομικό Τμήμα Αρεόπολης όπου και συνελήφθη.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί αρμοδίως, ενώ προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης»