Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις σχετικά με το αποτρόπαιο έγκλημα που έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία του Αίγιου. Μητέρα και γιος βρέθηκαν νεκροί μέσα σε λίμνη αίματος στο σπίτι τους το μεσημέρι της Τρίτης 9 Ιουνίου στο χωριό Λόγγος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης φέρεται να επιτέθηκε πρώτα στον 26χρονο γιο με τα αρχικά Ο.Τ., τραυματίζοντάς τον θανάσιμα με αιχμηρό αντικείμενο.

Η μητέρα του, 54 ετών, αντιλήφθηκε τι συνέβη, ακούγοντας τις φωνές και ήρθε σε αντιπαράθεση με τον δράστη, προσπαθώντας να αμυνθεί, αφού επιτέθηκε και σε εκείνη.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που συνέλεξε ο ιατροδικαστής, η 54χρονη με τα αρχικά Χ.Λ. έφερε αμυντικά τραύματα που ενισχύουν το ενδεχόμενο ότι η γυναίκα πάλεψε για τη ζωή της, πριν δεχθεί τα μοιραία χτυπήματα.

Ο γιος της πέρα από τα τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο, φέρει και τραύμα από αεροβόλο στο κεφάλι του.

Προσήχθη ο 65χρονος σύντροφος της αδικοχαμένης γυναίκας – Αναζητούν ένα ακόμη άτομο οι Αρχές

Στο πλαίσιο των ερευνών προσήχθη και ανακρίνεται ένας 65χρονος άνδρας, ο οποίος είναι ο σύντροφος της 54χρονης γυναίκας. Οι άνδρες της αστυνομίας εξετάζουν με μεγάλη προσοχή τον ρόλο αυτού του άνδρα, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι εντόπισε, μόλις ξύπνησε, νεκρούς στο σπίτι μητέρα και γιό.

Σύμφωνα με όσα είπε στις αστυνομικές Αρχές, ο 65χρονος όταν αντίκρισε το αποτρόπαιο θέαμα, ειδοποίησε αμέσως το γειτονικό σπίτι.

Ειδικότερα, ο Ιταλός λέει ότι ειδοποίησε γειτόνισσα, όταν εντόπισε τις σορούς της μητέρας και του γιού. «Πήγα το πρωί να δω τι κάνει η σύντροφός μου κι ο γιος της και τους βρήκα σε μια λίμνη αίματος» είπε χαρακτηριστικά στους αστυνομικούς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ζευγάρι συζούσε και ο Ιταλός επιμένει πως τους βρήκε νεκρούς και ότι δεν εμπλέκεται με κανέναν άλλο τρόπο στην υπόθεση. Ο 65χρονος κρατείται και ανακρίνεται για να δώσει αναλυτικά στοιχεία για την υπόθεση ενώ παράλληλα καταθέτουν και οι γείτονες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικές Αρχές αναζητούν ένα τρίτο πρόσωπο, το οποίο δεν είναι συγγενικό των θυμάτων. Πρόκειται για φίλο του 65χρονου, ο οποίος πιθανότατα εμπλέκεται στο άγριο φονικό.

Πριν δύο ημέρες είχε φτάσει από Γερμανία ο γιος στο Αίγιο

Το 26χρονο θύμα, γιος από τον πρώτο γάμο της γυναίκας που εντοπίστηκε νεκρή, είχε φτάσει στην Ελλάδα, μόλις πριν από δύο ημέρες. Ο νεαρός άνδρας έκανε το μεταπτυχιακό του στην Γερμανία και ήρθε για να επισκεφθεί την μητέρα του, η οποία εγχειρίστηκε πρόσφατα και ανάρρωνε.

Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και αναμένονται τα αποτελέσματα των πρώτων αυτοψιών και της ιατροδικαστικής εξέτασης, τα οποία εκτιμάται ότι θα ρίξουν φως στην υπόθεση. Στο σημείο της τραγωδίας έσπευσε ιατροδικαστής, καθώς και κλιμάκιο της Σήμανσης για την εξονυχιστική έρευνα του χώρου και τη συλλογή αποτυπωμάτων και γενετικού υλικού (DNA). Οι διωκτικές Αρχές αναζητούν στοιχεία και πιθανές μαρτυρίες, που θα φωτίσουν το κίνητρο πίσω από το διπλό φονικό.

Με πληροφορίες από Protionline και Tempo24