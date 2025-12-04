Την πόρτα του ανακριτή πρόκειται να περάσει σήμερα το μεσημέρι ο 29χρονος που προκάλεσε το θανατηφόρο τροχαίο στη Λούτσα, αφαιρώντας τη ζωή ενός 24χρονου φοιτητή και τραυματίζοντας σοβαρά την 21χρονη σύντροφό του.

Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για το κακούργημα της επικίνδυνης οδήγησης, από την οποία επήλθε θάνατος, καθώς και το πλημμέλημα της σωματικής βλάβης από αμέλεια κατά συρροή.

Το σοκαριστικό τροχαίο σημειώθηκε στη λεωφόρο Αρτέμιδος όταν ο νεαρός, κινούμενος με ιλιγγιώδη ταχύτητα, έχασε τον έλεγχο του οχήματος και παρέσυρε μέλη μιας οικογένειας που είχαν μόλις παρκάρει και αποβιβάζονταν από το αυτοκίνητό τους.

Nα σημειωθεί ότι οι αιματολογικές εξετάσεις του 29χρονου αποκάλυψαν πως οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων έδειξαν πως είχε κάνει χρήση και ναρκωτικών ουσιών και πιο συγκεκριμένα, κοκαΐνης.

Ο 29χρονος έδειχνε να μην έχει συναίσθηση των όσων έκανε λίγο μετά τη φονική σύγκρουση.

Διασώστες έχουν αναφέρει πως τους ρωτούσε εκείνα τα δευτερόλεπτα για τις υλικές ζημιές στο αυτοκίνητό του. Απαθής έλεγε ότι πονάει στο αυτί του.

Μέσω του δικηγόρου του, ο ίδιος, ζήτησε συγγνώμη, ενώ στην απολογία του, αναμένεται να ρίξει την ευθύνη σε άλλο οδηγό, υποστηρίζοντας ότι του έκοψε τον δρόμο.

Οι στενοί συγγενείς του 24χρονου θύματος περιμένουν, όπως λένε, την παραδειγματική τιμωρία του 29χρονου.

O νεαρός που σκοτώθηκε ήταν απόγονος του ιδρυτή της σοκολατοποιίας Leonidas και είχε έρθει στην Ελλάδα από το Βέλγιο για την ορκωμοσία της συντρόφου του.

Είχε συλληφθεί άλλες έξι φορές στο παρελθόν

Ο 29χρονος που προκάλεσε το τροχαίο στη Λούτσα, είχε συλληφθεί άλλες έξι φορές στο παρελθόν.

Πριν από πέντε χρόνια είχε συλληφθεί πάλι για τροχαίο. Σε εκείνο το τροχαίο ήταν ο οδηγός ενός οχήματος που είχε ανατραπεί χωρίς να υπάρχει εμπλοκή άλλου αυτοκινήτου. Στο περιστατικό αυτό είχε τραυματιστεί σοβαρά ο συνοδηγός. Τότε από τις τοξικολογικές εξετάσεις ο 29χρονος είχε βγει θετικός σε χρήση κάνναβης. Είχε συλληφθεί και είχε σχηματιστεί δικογραφία για πρόκληση σωματικών βλαβών εξαιτίας τροχαίου υπό την επήρεια ουσιών.

Παλαιότερα, είχε συλληφθεί δύο φορές το 2015, μία στην Αγία Παρασκευή για διακεκριμένες κλοπές και μία στη Θεσσαλονίκη για κατοχή ποσότητας κάνναβης.

Δύο χρόνια αργότερα ακολούθησε σύλληψή του στη Λούτσα για διακίνηση ναρκωτικών μαζί με τη σύντροφό του, καθώς στην κατοχή του είχαν εντοπιστεί 57 γραμμάρια κάνναβης. Στην ίδια περιοχή είχε συλληφθεί και το 2022 για κατοχή ποσοτήτων κάνναβης και κοκαΐνης.

Τέλος, την ίδια χρονιά είχε εμπλακεί σε υπόθεση κυκλώματος εξαπάτησης μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών, για την οποία είχε διενεργηθεί προκαταρκτική εξέταση από το Τ.Α. Πέλλας.